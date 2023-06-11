Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan sözde karargah imha edildi. İlk belirlemelere göre 2'si sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıkamada tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiatın olmadığını duyurdu.

Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl TSK unsurlarınca güçlü şekilde vurulmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, "İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.