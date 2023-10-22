Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsrail'e karşı HAMAS tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunu desteklemek için bir araya gelen Adıyamanlı kadınlar, İHH öncülüğünde, İsrail'i lanetlemek için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

Adıyaman Halk Kütüphanesi yanında bulunan parkta gerçekleştirilen eyleme katılan kadınlar, amaçlarının Filistin halkının yaşadığı soykırımı uluslararası arenada işlenir bir hale getirmek olduğunu kaydetti.

"Filistinli kadınlar ve çocuklar için buradayız"

Ayşe Tepe, Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirterek, "Bugün buraya Filistin'de katledilen kadın ve çocukların sesi olmaya geldik. Filistin'de bir soykırım ve katliam yaşanıyor. Oradaki Müslümanların sesi olma adına burada oturma eylemi gerçekleştiriyoruz. Filistin'in kurtuluşu Müslümanların birlik ve beraberliğinden geçiyor. Bir terör örgütü olan İsrail'e tüm dünyanın hep birlikte tepki vermeli gerekiyor." dedi.

"Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Oturma eylemine katılan kadınlardan Hatun Keskin, "İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı kınıyoruz. Ne çocuk anıyor ne kadın tanıyor ne yaşlı tanıyor. Bizler Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bütün Müslüman halkları Filistin'e destek olmaya davet ediyorum. Filistili kadınlara destek olmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

"İsrail lanetli olduğunu bir kez daha göstermiş"

Siyonist işgalcilerin lanetli bir kavim olduğuna vurgu yapan kadınlardan Songül Aslan, "Burada bulunmamızın sebebi, İsrail'in mazlum Filistin halkına karşı işlediği zulüm ve vahşettir. Hazreti Musa'dan bu yana Allah'ın lanetini üzerine almış bir kavim olarak bugün de lanetli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Adıyaman kadınları olarak bu lanetli kavmi kınıyoruz. Bugün bu sessiz oturumu gerçekleştirdik. Rabbim muvaffak olmayı ve sesimizi duyurmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

"Dünyanın buna sessiz kalmasını istemiyoruz"

Fatoş Balkan Çelik ise, "Bugün burada bulunmamızın amacı; İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistin'e, Gazze'ye uyguladığı vahşeti zulmü protesto etmektir. Hiçbir şekilde dünyanın buna sessiz kalmasını istemiyoruz. Lütfen herkes duyurabildiği kadar sesini duyursun. Bizlerde iki gün boyunca buradan ayrılmayacağız. İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü şiddetle kınıyoruz." dedi.



Kaynak : PHA