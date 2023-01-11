Filistin Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham,Filistin Devleti Büyükelçiliği Müsteşar Rana Abusibaa, Belediye Melis Üyesi Sami Malli ve Belediye Meclis Üyesi Zeidan Khudir, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda Şehit olan Adıyamanlı Fahri Yaldız'ı mezarı başında ziyaret ederek dua ettiler.

Ziyarete Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Abdullah Çelenk, Yeni Mezarlık Camii Din görevlisi Muhammed Tahir Durmuş, Şehit Fahri Yaldız'ın kardeşleri Ramazan, Hasan, Faruk ve Habib Yaldız eşlik ettiler.

