Son yıllarda ortaya koyduğu hizmetlerle büyük takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, Filistin'in Beita şehri ile kardeşlik protokolü imzaladı.

Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa, Filistin Devleti Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham ile Beita Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli ve Zeidan Khudir, protokol törenine katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda imzalanan kardeşlik protokolü öncesi Adıyaman Beleidye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa, Filistin Devleti Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham ile Beita Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli ve Zeidan Khudir, Adıyaman'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

“Filistin'in Beita şehri ile kardeşliğimizi resmiyete dökeceğimiz protokolü imzalayacağız”

Filistin heyetini Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, "Bugün dost ülke Filistin'in Beita şehri ile kardeşliğimizi resmiyete dökeceğimiz protokolü imzalayacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak Filistin halkının hep yanındayız. Bu protokolün, kardeş şehir ilişkisini toplumsallaştırmasını ve iş birliğine katkıda bulunmasını temenni ediyor, Beita Belediyesi ve Adıyaman'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesile ile ilimize gelerek bizleri ziyaret eden Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa'yı, Filistin Devleti Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham'ı, Beita Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli ve Zeidan Khudir'i Adıyaman'ımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah bugün atılacak imzalarla Türkiye'den Filistin'e bir gönül köprüsü daha uzanmış olacak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa ile Filistin Devleti Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham, Adıyaman Belediyesi meclis üyeleriyle de bir araya gelerek selamlaştı ve selamlaşmanın arından 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı. İmza törenine Adıyaman Belediyesi ve Beita Belediyelerinin yetkilileri ve sorumluları dışında, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler de katıldı.