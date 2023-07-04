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İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşecek olan 2023-24 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi töreni Türkiye saatiyle 12.30’da başlayacak.

Grup liderlerinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği şampiyonada gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 17 Ekim’deki normal sezon ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve şampiyonanın Dörtlü Final organizasyonu Mayıs 2024’te gerçekleştirilecek.

Bursa’yı ve ülkemizi Avrupa kupalarında Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 4. sezonunda şampiyonanın kura çekimine seri başı olarak katılacak. 28 Farklı Avrupa ülkesi temsilcisinin yer alacağı şampiyonada 29 takım doğrudan normal sezonda yer alırken, 3 takım elemelerden hak kazanacak.

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