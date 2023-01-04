Emeklinin ve memurun satın alma gücünü yok eden AK Parti iktidarının yüzü gülmeyen toplum yaratmayı başardığını söyleyen Siyasetçi yazar Fatma Ulubey, "Emekliye ve memuru son yılların en kötü durumuna düşüren, satın alma gücünü yok eden, üretimi, tarımı, hayvancılığı bitiren AKP iktidarı yüzü gülmeyen bir toplum yaratmayı başarmıştır. Mevcut piyasa koşullarında memurun sırtına binen yük yüzde 25'ten fazladır. Enflasyon düştü ama fiyatlar hergün artıyor, hangi ekonomist açıklar bunu? Hayat pahalılığıyla mücadele eden memurlara yapılan zam açlığa ve yoksulluğa terk etmektir. Yüzde 25’lik zam kamu görevlileri için yeterli değildir ve beklentileri karşılamaktan uzaktır” şeklinde konuştu.

"Memur ve emekli zammını müjde diye sunanlar sandıkta yüzde 25 alamayacak"

Zam oranlarının tekrardan revize edilmesi gerektiğini aktaran Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜİK üzerinden milletin aklıyla dalga geçen enflasyon rakamlarını yayınlayıp, bu rakamlar üzerinden emekli ve memurlara yapılan yüzde 25'lik zammı müjde diye duyurmak emekliyi memuru kaderine terk etmektir. Zam oranı, memnuniyeti sağlayacak şekilde yeniden revize edilmelidir. Kira, gıda, ulaşım, fatura, vergi ve sağlık giderleri altında ezilen geçinemiyoruz diye haykıran Memur ve Emekli zammını Müjde diye sunanlar Sandıkta Yüzde 25 bile alamayacaksınız"

ADIYAMAN (PHA)