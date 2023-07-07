Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde, ASKİM ekipleri 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından şehrin genel su arızalarının ortadan kaldırılması için 7/24 sahada çalışıyor. Özellikle Esentepe Toki’de önceden de var olan su arızalarının, depremde yaşanan tahribattan dolayı artış göstermesiyle beraber içme suyu alt yapısını yenileyerek arızaların ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Yaklaşık 3 kilometreye uzanan içme suyunun alt yapısı en baştan değiştirilerek arızalar ortadan kaldırılıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada: “ Esentepe Toki bölgemizde depremden önce de yaşanan sıkıntılar yaşadığımız büyük felaketin ardından tahribata uğrayarak artış göstermiştir. Belediyemizin ASKİM personelleri ile beraber hızlı bir şekilde buranın içme suyu alt yapısını yenileyerek yaşanan arızaları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Toki’ de yaşayan vatandaşlarımız için en kısa sürede hattın yapımını tamamlayarak onların su konusunda sıkıntı yaşamamalarını sağlayacağız.” şeklinde sözlerini dile getirdi. Askim personelleri de çalışmalarına hız verdiklerini ve çok yakın bir zamanda alt yapıyı yenileyerek sorunların ortadan kaldırılacağını ifade ettiler.

Kaynak : PHA