Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan'dan itibaren elektrikte yüzde 15 indirim olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutlarımızın temellerini atıyor hem de iftarda vatandaşlarımızla ettiklerini belirtirken, "Mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz" dedi.

Bizim kalbimizde elimizde hep deprem bölgesi olacak. geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştıracağız. Kalıcı konutlarımızın inşasına 1 yılda bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

TOGG SATIŞA ÇIKIYOR

TOGG ön siparişi 177 bini geçti. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobile samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor.

ELEKTRİKTE İNDİRİM MÜJDESİ

Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren %20 indirim yapıyoruz.

BİN YENİ MADENCİ ALACAĞIZ

Madencilerimize güzel bir haber de veren Erdoğan, kamuya ve özel sektöre de görev yapan 11 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletin gönlünü aldığı, bin yeni madenci alacaklarının müjdesini verdi.

https://youtu.be/3_mkSBde5b4

Konuşmasında seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta aldığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime ve usullere göre ilerlediğini kaydetti.

"Önceki gün itibarıyla cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre şahsımızla birlikte 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor" Erdoğan, "Türk demokrasisinin gücünü ve ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize, milletimizin basiretine ve ferasetine güveniyoruz. Aziz milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendisi, ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam ettirecektir. Allah'ın yardımı, milletimizin takdiri ile üstadın deyimi ile bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan kaoastan ve istikrarsızlıktan başka hiç bir vaatleri olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayap siyasi mefta olacaktır" diye konuştu.