Besni’ye her alanda destek veren hayırsever hemşerimiz Erdemoğlu Ailesi, köy ve beldeleri de unutmuyor. Bu kapsamda Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz’ın talebini geri çevirmeyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili hayırsever Ali Erdemoğlu beldeye kilitli parke taşı desteğinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Yılmaz; "Beldemizin tüm yollarında çalışmalar yapılmıştı ancak bazı cadde aralarında kilitli parke taşı eksiğimiz vardı. Büyüğümüz Ali Erdemoğlu’ndan bu konuyla ilgili yardım istedik, o da sağ olsun geri çevirmedi ve bize bu desteği verdi. Bizde beldemizin gerekli yerlerine bu kilitli parke taşlarını döşedik. Biz ağabeyimize her konuda teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar bizim hiçbir istediğimizi göz ardı etmediler, her isteğimize fazlasıyla cevap verdiler. Bir de bu Bodrum Belediyesinden aldığımız bir araç var. Sağ olsun hibe yoluyla belediyemize bir çöp kamyonu verdiler. O da geldi ve görevine başladı. Beldemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması gayretindeyiz” dedi.