Daha önce Bakırcılar Çarşısı civarındaki oda binasında faaliyetlerini yürüten Besni Ziraat Odası Başkanlığı, Haci Reşit Camii arkası, Özel İdare Müdürlüğü yanındaki yeni hizmet binasına taşındı.

Çiftçilerin hizmetine sunulan yeni hizmet binasının iç tefrişatının büyük bölümü esnaf odasında olduğu gibi yine hayırsever Ali Erdemoğlu tarafından yapıldı.

Ziraat Odasının yeni hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Erdemoğlu ve Besni Kaymakamı Çağlar Partal, oda başkanı İsmail Sümer’den bilgiler aldı. Yeni hizmet binasını gezen heyet bu yerin çiftçiler için daha ferah ve modern bir yapı olarak hizmet verecek olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ise ziyaretinden ve odaya desteklerinden dolayı hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu ile beraberinde gelen heyete teşekkürlerini iletti.

