Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgeye yönelik bir destek de Endonezya’dan geldi.

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenci Farizah Farizah’ın öncülük ettiği yardım projesi ile 100 bin lira toplandı. Toplanan yardım, deprem bölgelerinde kullanılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı’na teslim edildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam eden Endonezyalı Farizah Farizah, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremlerin ardından yardım çalışması için harekete geçti. Farizah, yardım çalışmasında Endonezyalı öğrenci ve gönüllülerin katkılarıyla 100 bin lira tutarında yardım topladı. Farizah, öncülük ettiği projede toplanan yardım tutarını deprem bölgelerinde kullanılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı’na teslim etti.

“Bir şeyler yapmalıyız diye düşündük”

Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çaba gösterdiğini belirten Farizah Farizah, “Tsunami yaşandığı zaman Türkiye’deki kardeşlerimiz de bize destek olmuştu. Çok büyük bir deprem yaşandı. Bu sefer biz Türkiye için bir şeyler yapmalıyız diye düşündük. Elimizden gelen desteği vermek istedik. Peygamber Efendimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Bu düşünce ile harekete geçtik. Çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bağışı teslim alan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, yapılan bu bağışın manevi yönünün çok kıymetli olduğunu belirterek Farizah Farizah’a ve çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.



Kaynak : PHA