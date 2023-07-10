Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla geçen hafta KDV oranını yüzde 18’den 20’ye yükseltmesinin ardından Apple, bugün Türkiye mağazasındaki ürünlere zam yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Geçen hafta KDV oranını yüzde 18’den 20’ye yükseltmesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve bugün itibariyle yürürlüğe girmesi sonrasında Apple, Türkiye mağazasındaki ürünlerine zam yaptı.

BBC News'in aktardığı habere göre, Apple'ın üç ay içinde Türkiye'de yaptığı beşinci ürün zammı olduğu kaydedildi.

Zamdan önce 47 bin 499 TL olan en ucuz iPhone 14, 128 GB’ın fiyatı 48 bin 304 TL’ye çıkarken, iPhone’un en pahalı modeli iPhone 14 Pro Max 1 TB’ın fiyatı ise 85 bin 999 TL’den 87 bin 457 TL’ye yükseldi.