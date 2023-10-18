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Demokrasi Parkı'nda toplanan Adıyaman Emek Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail'in Filisti'ne karşı uyguladığı savaş politikasını kınadı.

Emek Demokrasi Platformu üyeleri tarafından düzenlenen tepkiye HEDEP, DBP İl-İlçe Yönetimleri, Kesk Bileşenleri, Tabip Odası, İHD Yönetici ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açıklama toplanan üyeler adına açıklama yapan Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan,"17 Ekim insanlık tarihine kara bir gün, bir soykırım günü olarak geçti. Adı yolsuzluklara da karışan ırkçı, faşist İsrail hükümetinin çoğunluğu çocuk hastalardan oluşan Gazze şeridindeki hastaneye düzenlediği saldırı sonucu yüzlerce kişi öldü, yüzlercesi yaralandı. Katliamı şiddetle kınıyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu açık bir savaş ve insanlık suçudur. “Kararlılık gösterisi” adı altında yapılan saldırı en asgari ahlaki ve insani değerlerden yoksunluğu, bir barbarlığı temsil etmektedir. Bu suçu işleyenler insanlığın vicdanında mahkûm edilmiş, lanetlenmişlerdir. Benzer katliamlara yol verilmemesi ve hesabının sorulması için bu suçu işleyenlerin ve sivillerin ölümüne yol açan benzer saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır. Bu nedenle, emperyalist hegemonik güçlerin işlevsiz hale getirdiği Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinin derhal toplanması ve süreci başlatılması çağrısında bulunuyoruz. İsrail devleti hükümeti daha fazla suça bulaşmamak için saldırıları durdurmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır."dedi.

"Demokratik değerlerin ve kazanılmış hakların gaspı için fırsata çevireceklerdir."

Savaşı durduracak olan dünyada ezilenler olduğunu belirterek, ırkçı, gerici partilerin gelmesiyle böylesi bir savaşın zeminini güçlendirdiğini ifade eden Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sermaye ve kapitalist sistem çoklu krizini aşmak için bir kez daha milliyetçilik, ırkçılık, gericilik üzerinden savaş silahına sarılmıştır. Son yıllarda sistematik olarak artan silahlanma yarışı ve birçok ülkede iktidara ırkçı, gerici partilerin gelmesi de böylesi bir savaşın zeminini güçlendirmiştir. ABD ve diğer emperyalist güçlerin paylaşım savaşları nedeniyle başta Ortadoğu ve Ukrayna olmak üzere birçok bölgede farklı düzeylerde devam eden çatışmaların genelleşmesi ve açık bir dünya savaşına dönme tehlikesi dünden daha yakın bir ihtimal olarak kapımızı çalmış durumdadır. Emperyalist devletlerin Ortadoğu da savaşı geniş coğrafyalara yayarak halkları düşmanlaştırma çabaları ortada iken TBMM'de ırak- Suriye tezkeresinin geçirilmesi Rojavada sivil halkın yaşamının tehdit edilmesi bölgemizde savaşın yıkıcı ve acı etkisinin artmasına sebep olacaktır Biliyoruz ki, devletler “ulusal çıkarlarımız” adı altında kapitalist sistemi, sermayenin önceliklerini gözetecek, buna göre pozisyon alacaklardır. Kendi işgal, saldırı ve savaş suçlarına kılıf bulacaklardır. Demokratik değerlerin ve kazanılmış hakların gaspı için fırsata çevireceklerdir. Gerçekleşen de budur. Savaşı durduracak olan dünya ezilen halkları ve emekçilerdir. Bu nedenle bir çağrımız da tüm emek ve demokrasi güçlerinedir: yaşama, geleceğe ve emeğimize sahip çıkmak için barış mücadelesini yükseltelim. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye’den hamaset ile süslenen timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir.

Bunun için: öncelikle saldırılar derhal durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. Tüm emperyalist güçler bölgeden çekilmelidir. İsrail ile yapılan ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir ‘çözüm’ kabul edilmemelidir. Emek Ve Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak; bir kez daha İsrail’in soykırıma varan Gazze şeridindeki hastaneye ve sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz. "dedi

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık bir süre slogan atarak olaysız şekilde ayrıldılar.

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Kaynak : PHA