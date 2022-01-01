Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi

2022 yılında çiftçinin yükünün arttığını ve enerji, gübre ve akaryakıt girdi maliyetlerindeki artışlarla tepki gösteren Adıyaman Ziraat Odası Başkanı M.Salih Şahan,"Bu elektrik fiyatlarından sonra, Elektrikle sulama yapan Çiftçimizi elektrik çarpar. Dün gece yapılan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamları, zaten girdi maliyetlerindeki aşırı artışlarında dolayı üretim planlaması yapmakta zorlanan çiftçimiz için çok ağır yük getirecektir. Çiftçi nasıl üretecek? Tüketici ucuz gıdaya nasıl ulaşacak? Enerji, gübre ve akaryakıt girdi maliyetlerindeki artışlarla bu şartlarda artık sulu tarımda, sebze, meyve, mısır, pancar, buğday ve arpa üretimi yapılamaz hale geldi. Elektrik fiyatlarına, meskenler için ilk 150 kWh altına yüzde 52, 150 kWh üstüne ise yüzde 127 zam geldi."dedi.

Sanayiciye doğalgazda verilen yüzde 50 zammın gübre fiyatlarını da etkileyeceğini ileri süren Şahan,"

Sanayiciye verilen doğalgaza yüzde 50 zam gübre fiyatlarını da etkileyecek, üre ve can gübresi doğalgazla üretiliyor. Geldiğimiz noktada ise; enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale geldiği belirtilen bir açıklama yapılmıştır. Bunların hepsi zorunlu olarak zamları yaptığını anladık çiftçinin üretim yapabilmesi için maliyetlerinin her gün yükselmekte ne zaman gündeme alınacak aşağı düşürülmesinde hiçbir kimse şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Bunu da zorunlu olarak görüp bir açıklama bekliyor çiftçimiz"şeklinde konuştu

Kaynak: PHA