Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor

"Yüzde 50 hibeli tarım aletleri ve makineleri desteği"

Ziraat Mühendisi-Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021/35) hükümleri çerçevesinde A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları destek kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 09.10.2021 Tarihli ve 31623 sayılı Karar kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021/35) hükümleri çerçevesinde A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

"Başvurular 21 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor"

Çiftçiler her makine-ekipman için ayrı ayrı belirlenen kriterleri sağladığı taktirde yalnızca bir tarım makine-ekipmana başvuru yapılabileceği bilgisi veren Ziraat Mühendisi-Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili,"81 il genelinde uygulanacak olan yüzde 50 hibeli makine-ekipman başvuruları içerisinde 74 adet farklı tarım makinesi-ekipmanı bulunmaktadır. Çiftçiler her makine-ekipman için ayrı ayrı belirlenen kriterleri sağladığı taktirde yalnızca bir tarım makine-ekipmana başvuru yapabileceklerdir. Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüklerinin değerlendirilmesinden sonra sonuçlanacaktır. Sonuçlanan yatırım projelerinde hibe almaya hak kazanan çiftçiler bulundukları İl Tarım Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra satın almak istediği tarım makinesini satın alacak ve yapılacak olan kontroller sonrasında hak edişi alabilecektir. Yapılacak başvurularda genç, bayan ve engelli çiftçilere öncelik tanınacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı çifçilere sunmuş olduğu hibeler ile tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesini, üretici gelirlerininin arttırılması ve çeşitlendirilmesini esas almıştır. Ben de bir Ziraat Mühendisi ve Uzman Proje Danışmanı olarak çiftçilerin tarım hibelerinden yararlanmalarını ve tarımsal kalkınmanın desteklerle daha iyi bir noktaya geleceğini savunuyorum." dedi.