Vali Mahmut Çuhadar: 100 bin dekarda 30 bin ton badem üretiyoruz

100 bin dekarın üzerinde dikili olan ve üretim olarak 30 bin ton badem üretimi yapıldığını söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Amerika badem üretiminde dünyada çok ara önde bir ülke ama biz Adıyaman olarak Türkiye’de birinci sıradayız. Gerek ekim ve dikili olarak 100 bin dekarın üzerinde gerekse üretim olarak 30 bin ton badem üretiyoruz. Ve yeni ekilen ağaçların meyve vermesi ile birlikte her yıl yeni fidanlar ekiliyor. Bir iki yıl içerisinde bunlar 50-60 ton çıkacak. Biz ciddi bir badem üreticisiyiz."dedi.

"Sarıharmanda bir tesisi kuruyoruz"

Örnek bir badem tesisi kuracaklarını ve bademden un, yağ üretimi yapılacağını ifade eden Vali Çuhadar,"Bademin burada işlemesi ve katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için bademi işleyerek pazarlamamız gerekiyor. Bununla ilgili geçen ay ihalemiz sonuçlandı. Örnek bir tesisimiz olacak Sarıharmanda bir tesisi kuruyoruz. Bademden, un, yağ yani bademi işleyecek küçük bir tesisimiz olacak. İpek Yolu Kalkınma Ajansı önemli ölçüde sanayi bakanlığı tarafından yapılıyor. Bizim Özel İdaremiz ve Adıyaman Belediyemiz katkı sunuyor. Nasıl işleteceğiz Tarım Kredi Kooperatifleri ile siz bunları işletin diyeceğiz. Her zaman diyorum işletme sorunumuz var. Adıyaman’da kim daha iyi işletecek ise gel burayı işlet diyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri kısa bir süre önceki ziyaretlerinde bizim işletmemiz karşılığında ne istiyorsunuz? Bir şey istemiyoruz? dedim. Sadece iki isteğimiz var dedim. İyi işletmek istiyoruz. Örnek bir tesis istiyoruz. Vatandaşlarımızın önünü açacak yeni uygulamalar istiyoruz. Vatandaşlarımız sizden görecek, sermaye sahipleri görecek sizden bakarak daha büyüğünü yapacak bunu istiyoruz dedik. Badem kırma, paketleme tesisleri Kahta’da var. Buda onun ayağı olacak. Tabi devlet ciddiyeti olduğu için daha rahat hareket edeceğiz. Badem kırma, paketleme tesisleri Kahta ilçemizde var. Bundan sonraki aşama özel sektöründe bu işe girmesi yavaş yavaş bu işlere yer açacak olmaları bademin işlenerek pazara sunulmasını hedefliyoruz ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.