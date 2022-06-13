Galeriler Yazarlar
Adıyaman 23
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.508,91
ALTIN
1.003,61
DOLAR
17,29
STERLİN
20,75
EURO
18,02

Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas’la birlikte Adıyaman’ın önemli meyve fidanı üretimi merkezlerinden biri olan ve yıllık ortalama 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretiminin yapıldığı merkeze bağlı Bozhüyük Köyünü ziyaret etti.

13 Haziran 2022 Pazartesi 14:48
14 Okunma
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti

Bozhüyük Köyüne gelişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarı ve köy halkıyla sohbet ederek, köyün ihtiyaç ve taleplerini tek tek dinleyip, çözümü noktasında istişarelerde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra badem, ceviz, nar, elma, erik, üzüm, zeytin, şeftali, kaysı, ayva ve Trabzon hurması başta olmak üzere yılda yaklaşık 1 milyon sertifikalı meyve fidanının üretildiği köyde üretim sahalarını gezerek, fidan üreticilerinden fidanların üretim aşaması ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.  
Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman’ın meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştirdiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Valilik olarak kentimizin can damarı olarak gördüğümüz tarımın geliştirilmesi amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda birçok ilçemizde çiftçilerimize meyve fidanları dağıtımı yaptık. Bu desteklerle amacımız, Adıyaman’ın tarımsal ürün çeşitliliğini, bölgenin meyve ihtiyacını karşılanmasını ve çiftçimizin tarımsal girdisini artırmaktır. Bugün Bozhüyük Köyümüzde üretimi yapılarak ilimiz merkez başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına meyve fidanı dağıtımı yapılan sahada incelemelerde bulunduk. Tarım sektörünün gelişmesi ve üretim yelpazesinin zenginleşmesi için büyük emeklerle meyve fidanı üretimi yaparak ilimizin ve bölgenin fidan ihtiyacını karşılayan üreticilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum."dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.06.2022 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim