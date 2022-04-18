Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz

“Gurbetçilerinde gelmesiyle işlerimizde bir hareketlilik bekliyoruz”

Düğün ve sünnet merasimlerin Ramazan ayında olmadığı bir dönemde olduklarını Ramazan sonrası hareketlilik yaşayacağını işaret eden Adıyaman Kuyumcular Odası Başkanı Bekir Ünal, “Özellikle altın fiyatlarında Ramazan ayının girmesi ile birlikte düğün ve sünnet merasimlerinin olmadığı bir dönemde kuyumcuların en sakin dönemi Ramazan ayındır. Ramazan ayından dolayı işlerimiz sakin bir şekilde devam ediyor. Tabi Ramazan ayından sonra düğünleri olmasıyla gurbetçilerinde gelmesiyle işlerimizde bir hareketlilik bekliyoruz.”dedi.

“Sezonların açılması ile işlerimizde bir hareketlilik bekliyoruz”

Altının yatırım aracı olarak kullanılabilinmesi için uzun vade de yatırım olarak düşünülmesi gerektiğini ifade den Kuyumcular Odası Başkanı Bekir Ünal, “Özellikle altında seyrin yatırımcının uzun vadede düşünmesi gerektiğini günü birlik hiçbir şekilde yatırım yapmamaları gerektiğini yatırımlarını her zaman uzun vadede yapmalarını söylüyoruz. Ama vatandaşlarımızda bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi olduğundan dolayı hep zarar etme içerisindeler. Altın yastık altı uzun vadeli düşünülen bir olaydır. Altın fiyatlarının yüksek olması ve teknolojilin gelişmesi ile altına benzetilen ürünlerinde vatandaşlar tarafından çok tercih edilmesi doğru değil. Ramazan ayının bitmesi ile düğün sezonların açılması ile işlerimizde bir hareketlilik bekliyoruz" şeklinde konuştu.