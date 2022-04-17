Türkiye’nin badem diyarına don zararı

Kahta ve köylerinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle badem üreticileri, don tehlikesini önlemek için bahçelerinde sabaha kadar ateş yakarak pervanelerle donu önlemeye çalıştı.

Kahta’da yaşanan don olayından sonra bu yıl bahçelerinden badem alamayacağını belirten badem üreticisi Fehmi Turanlı,"Arılı Köyü’nde 230 dönüm badem bahçemiz var. Badem bahçemizin içinde don pervanesi de var. Bölgemizde 3 gün don meydana geldi. Bundan 2 gün önce de -4 dereceyi gördük. Eksi4 derecede pervanenin kavuşmadığı bölgelerde badem ağaçlarında yüz yüz hasar kaybı meydana geldi. Ama pervanenin kavuştuğu bölgelerde çağla olduğu için yine de yüzde 50 oranında hasar gördü. Bu yıl çok kötü. Hemen hemen badem alamayacağız gibi" dedi.

Kahta genelinde ve Adıyaman’ın bazı kesimlerinde badem ağaçlarında sağlam çağlanın kalmadığını vurgulayan Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım,"Bu yıl her şey güzel geçti. Bol yağış oldu. Ağaçlar iyi çiçek açmıştı. Yağmurlar ve arılar yeterliydi. 8 bin 400 dönüm ile Kahta’nın en büyük badem bahçesinde her şeyimizi dona kaptırdık. Hasarımız yüzde yüz. Sağlam çağla kalmadı burada. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Çiftiler yaşanan dondan dolayı mağdur" şeklinde konuştu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ise, yaşanan don olayından bademle birlikte ceviz, nar ve diğer meyve bahçelerinin de zarar gördüğünün ifade ederek, yetkililerin biran önce zarar tespit çalışmasını yapıp, çiftçilerin yaralarını sarmasını talep etti.