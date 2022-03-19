Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret eden Türkiye Gremen Mikro Finans Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mustafa Pehlivan ve Adıyaman Şube Müdürü Süleyman Yavuz Tunç Adıyaman’da sürdürülen mikrokredi faaliyetleri noktasında yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Çuhadar'ı ziyarette değerlendirmede bulunan Bölge Koordinatörü Pehlivan,"Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar ile Türkiye başta olmak üzere Adıyaman genelinde küçük desteklerle girişimci hale gelen kadınlarımıza yönelik çalışmaları ve kadınlarımızın mikro kredi ile iş hayatına kazandırılmasının değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Valimize maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"dedi.