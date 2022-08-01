Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.653,73
ALTIN
1.022,22
DOLAR
17,94
STERLİN
22,01
EURO
18,43

Turanlı: Badem 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Bademde 2023 hedefine erken ulaşarak 100 bin dekar alana sahip olduğunu söyleyerek, çiftçiler üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan badem fiyatlarının yüksel bademde yaptığı artışı beklediklerini söyledi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00
5 Okunma
Turanlı: Badem 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı

Badem, sadece ürün olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Malatya, Giresun, Niğde, Şanlıurfa mevsimlik işçi olarak giden vatandaşların badem sayesinde çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.
"Çiftçilerimizin beklentisi olan alım fiyatı açıklanmalıdır"
Bölgede badem işleme tesislerinin artmasıyla yine vatandaşlar için istihdam fırsatı doğacağını söyleyen Turanlı, konuşmasına şöyle devam etti:
"Adıyaman Badem üretiminde Türkiye’nin alan bazda ve verim olarak  birinci sırada yer almaktadır. Çiftçilerimiz alternatif ürüne yönelerek bölge iklimine ve toprak yapısına uygun badem ürününe yöneldi. Yaklaşık olarak on iki yıl önce dikimine başlanan badem ürünü 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı. Çiftçilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği bademde yüksek girdi maliyetleri olmasına rağmen çiftçilerimiz pes etmeden badem yetiştiriciliğine devam ediyor.
Çiftçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirirken, badem hasadına az bir zaman kala çiftçilerimizin gözü kulağı fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı badem fiyatında.  
Küresel iklim değişimi sonucunda bölgemizde yaşanan dolu, don ve fırtına gibi doğa olayları karşısında badem bahçelerimiz zarar görmüştür. Badem yetiştiriciliğinde hem yüksek girdi maliyetleri hem de doğa olayları karşısında çiftçilerimiz üretime devam etmekte ve fazlasıyla zorlanmaktadır. Bu olumsuz durumların etkisini bir nebze unutmak için devlet yetkililerinin badem fiyatını çiftçilerimizi memnu edecek bir seviyede açıklamasını istiyoruz. Badem, sadece ürün olarak görülmemesi gerekmektedir. Badem alanların artmasıyla dışarıya Malatya, Giresun, Niğde, Şanlıurfa mevsimlik işçi olarak giden vatandaşlarımız badem sayesinde çalışma fırsatı bulup, geçimini sağlamaktadır. Öte yandan bölgemizde badem işleme tesislerinin artmasıyla yine vatandaşlarımız için istihdam alanları oluşmaktadır. Çiftçilerimizin umudu olan Badem ürününün sürdürebilirliği için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla badem fiyatının belirleyici yetkilileri olan Tarım Bakanımız Sayın Vahit KİRİŞCİ ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’dan  hasat başlamadan bir an önce Badem alımının  resmi fiyatı  açıklamalarını istiyoruz. Aksi takdirde çiftçi emeğini göz ardı eden tüccarlara mahkûm olacaktır. Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmek isteniyorsa en kısa sürede çiftçilerimizin beklentisi olan alım fiyatı açıklanmalıdır. "

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.08.2022 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇİMKO Çimento Narlı Ve Bartın fabrikaları ilk üçte yer aldı
ÇİMKO Çimento Narlı Ve Bartın fabrikaları ilk üçte yer aldı
Adıyaman'da 2022 yılı istihdam toplantısı yapıldı
Adıyaman'da 2022 yılı istihdam toplantısı yapıldı
Adıyaman'da bal fiyatları belirlendi
Adıyaman'da bal fiyatları belirlendi
Başkan İşeri: Kahta OSB yeni rant kapısı olmasın
Başkan İşeri: Kahta OSB yeni rant kapısı olmasın
Kaymakam Demir, karpuz ve kavun taralasında çiftçileri ziyaret etti
Kaymakam Demir, karpuz ve kavun taralasında çiftçileri ziyaret etti
Adıyaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Adıyaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
THY Haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı
THY Haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı
Vali Mahmut Çuhadar: 100 bin dekarda 30 bin ton badem üretiyoruz
Vali Mahmut Çuhadar: 100 bin dekarda 30 bin ton badem üretiyoruz
Devletin tohum desteğiyle araziler sarıya büründü
Devletin tohum desteğiyle araziler sarıya büründü
Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber
Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber
Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor
Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor
Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı
Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı
Adıyaman'da 19.5 milyon TL’lik 5 projenin protokolü imzalandı
Adıyaman'da 19.5 milyon TL’lik 5 projenin protokolü imzalandı
Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi
Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi
Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı
Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Türkiye’nin badem diyarına don zararı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim