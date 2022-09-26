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Torunoğlu’ndan seçim değerlendirmesi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İrfan Torunoğlu,"Adıyaman son yıllarda, ülke ekonomisine paralel olarak büyüyememiş ve birçok ilin gerisine düşmüştür. Son yıllarda çevre illerimizin çok gerisine düşen Adıyaman'ın bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunun için de sanayicimizin, ticaret erbabımızın ve esnafımızın ufkunu açacak yeni projeleri hayata geçirmek tek gayemiz olacaktır.” Diyerek, “Şimdi birlik olma vakti” dedi.

26 Eylül 2022 Pazartesi 16:59
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Torunoğlu’ndan seçim değerlendirmesi

"Projeler hayata geçirmek amacıyla çalışma içerisindeyiz"
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İrfan Torunoğlu,"Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimleri 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Her sektörden, potansiyelden ve düşünce yapısından oluşan güçlü bir ekiple yola çıktık. Kimseyle atışmak, çekişmek için değil üyelerimize, odamıza ve Adıyaman’a hizmet etmek için Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevine talibim. Bu şehre bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Ben ve arkadaşlarım çok şey yapacağımıza inandığımız bu yolculuğa beraber çıkıyoruz. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası gibi bir yapının politik olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu göreve talip olurken, kimseden icazet alma gibi bir yaklaşımımız olmadı. Kimsenin adamı olarak yola çıkmadık. Adıyamanlı tacir, sanayici ve esnafının sesi olmak, üyelerine yönelik etkili faaliyetler yürütmek, projeler hayata geçirmek amacıyla çalışma içerisindeyiz." dedi.
"Adıyaman’ın büyümesine önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz"
Adıyaman kültürü ve tarihi ile eşsiz bir coğrafyada, her türlü gelişmeyi ve ilerlemeyi hak eden bir il olduğunu söyleyen Torunoğlu, “Adıyaman son yıllarda, ülke ekonomisine paralel olarak büyüyememiş ve birçok ilin gerisine düşmüştür. Son yıllarda çevre illerimizin çok gerisine düşen Adıyaman'ın bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunun için de sanayicimizin, ticaret erbabımızın ve esnafımızın ufkunu açacak yeni projeleri hayata geçirmek tek gayemiz olacaktır. Özellikle, Ticaret ve Sanayi Odalarının çözüm ortağı olan başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, olmak üzere, Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve diğer dinamiklerin de desteği ile sektörlerimizin gelişmesini sağlayarak, Adıyaman’ın büyümesine önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
Torunoğlu,"Üyelerimiz Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yeterince istifade edememektedir. Sadece aidat ödeyen konumda olup, hiçbir hizmet alamamaktadır, mevcut durum bundan ibarettir.  Oysa Odalar sadece aidat ödenen yerler değildir. Sanayiciye ufuk kazandıran, tüccarına, esnafına da yeni bir bakış açısı sunan, üretime katma değer sağlayan ve tüm bu potansiyeli dünya ile bütünleştiren bir görevi üstlenmelidir." Şeklinde konuştu.
"Ekibimizle birlikte seçimlere hazırlanıyoruz"
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası için hedeflerini ortaya koyduklarını söyleyen Torunoğlu, "Projelerimizi buna göre hazırladık. Kadın ve genç girişimcilerimizin önünü açan, sektörel kalkınma noktasında yeni üretim alanlarının oluşacağı, akademik ve bilimsel çalışmalarla desteklenecek bir süreç için hazırlıklarımızı yaptık. 1 Ekim'de üyelerimizin vereceği destekle, Adıyaman'ın hedeflere ulaşması anlamına gelecektir. Tüm gayretimiz bu yöndedir. Adıyaman’ın güçlü yanlarını ön plana çıkararak, zayıf yanlarını gidermeye çalışacağız. Oda olarak dış ticarette üyelerimize destek olacağız, genç iş adamlarımızın yetişmesi için sürekli bir eğitim mekanizması oluşturarak genç ve kadın girişimcilerimizin dünyaya açılmasına katkı sunacağız. Adıyaman’ın ve Adıyaman sanayisi ve ticaretinin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, sanayisinin güçlenmesi, üretiminin artması, sorunlarının çözümü ve ekonomisini çok daha ileriye taşımak çabası içerisinde her türlü girişimlerde bulunacağız ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.  1 Ekim, kentimiz için önemli hedeflerin start alınacağı bir tarih olacaktır. Şimdi birlik olma vaktidir. Ekibimizle birlikte seçimlere hazırlanıyoruz. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

 

Kaynak: PHA
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