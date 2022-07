THY Haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz" dedi. THY, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada arz edilen kapasitenin 2019 yılının yüzde 17,2 üzerine çıktığı haziran ayında, toplam 6,9 milyon yolcunun taşındığı ve yüzde 83,6 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. Haziran trafik sonuçları değerlendirmesine göre, THY'nin dış hat doluluk oranının yüzde 83,2 ve iç hat doluluk oranının ise yüzde 87,2 olarak gerçekleştiği aktarıldı. Aynı dönemde taşınan kargo ve posta hacminin de 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,7 artarak 146 bin tona ulaştığı kaydedildi.

Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 oldu

Açıklamada, Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk 6 aylık trafik sonuçlarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Ocak- Haziran döneminde taşınan yolcu sayısı 30,9 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak- Haziran döneminde yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk söz konusu dönemde 2019 yılında 88,8 milyar iken, 2022 yılında 90,6 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 819 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 oldu.

Bolat: Her geçen gün daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz

Açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın haziran rakamlarına ilişkin görüşlerine yer verildi. Bolat, "Şirketin haziran ayı rakamları ile ilgili görüşlerini aktaran Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; ''Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi yüksek yolcu talebinin olacağı bir yaz döneminin beklediğini biliyorduk ve buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. “dedi.