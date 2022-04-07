Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı

Besni Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak yapımına başlandığını belirten ve inşaat alanında incelemede bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Tekstil Kent için hafriyat çalışmalarının yapıldığını ve istihdam sorununu en aza indirmek amacıyla yeni projelerle istihdam alanları oluşturmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

"800 kişinin istihdam edileceği Tekstil Kent Projesi"

Ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Emre,"6.800 m2 kapalı alanda 800 kişinin istihdam edileceği Tekstil Kent Projesi ile yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayarak, Besni ilçesindeki işsizlik ve göç sorununu azaltma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Emre, "projemizin hayata geçirilmesi noktasında yoğun gayretlerimiz sonucunda ve Allah’ın izni ile tekstil, konfeksiyon üzerine üretim yapacak olan fabrikamızın kurulacağı alanda hafriyat çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Besni – Gölbaşı yolu üzerinde yapımına başladığımız fabrika ile İnşallah, ilçemizde ki genç işsiz sorununu en aza indireceğiz. Amacımız gayemiz ilçemize en güzel hizmetleri kazandırabilmek, bunun içinde gayretle çalışıyoruz. Allah’ın izni ile de bugüne kadar birçok projeyi ilçemize kazandırdık. Daha önce bu alanda çalışmamış hemşerilerimize iş becerisi kazandırabilmek ve alt yapı oluşturmak adına tekstil atölyesi kurmuştuk. Şimdi kapasiteyi artırarak, daha fazla hemşerimize istihdam sağlamak üzere 800 Kişilik Tekstil Kent projemizi hayata geçirdik."dedi.

"Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun"

Halı atölyesi ve tekstil atölyesi ile bu büyük projenin ilk adımı olarak hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Emre,"Üreten bir şehir olmak adına tüm imkânlarımızla elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu kapsamda halı atölyelerimiz ve tekstil atölyemizi bu büyük projenin ilk adımı olarak hayata geçirdik. Şehir dışında yaşayan iş insanlarımızla görüşmeler yapıyoruz, ilçemize yapılacak olan yatırımların önünü açmak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilçemizdeki istihdam sorununu tamamen ortadan kaldırmış olmayı hedefliyoruz. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun." Şeklinde konuştu.