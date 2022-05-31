Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.543,49
ALTIN
971,82
DOLAR
16,39
STERLİN
20,78
EURO
17,60

SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ., Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Sanko Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yine yer aldı.

31 Mayıs 2022 Salı 17:04
3 Okunma
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2021 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 92’nci, Çimko Çimento ve Beton 198’inci, Süper Film Ambalaj 216’ncı, Sanko Enerji ise 302’nci sırada bulunuyor. 
İSO’nun, 2020 yılı verilerini baz alarak 2021 yılında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Sanko Tekstil İşletmeleri 10, Çimko Çimento ve Beton 47, Süper Film Ambalaj ise listede sekiz sıra yükseldi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim