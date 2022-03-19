Galeriler Yazarlar
Adıyaman -2
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.144,26
ALTIN
913,93
DOLAR
14,79
STERLİN
19,57
EURO
16,39

Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor

Atatürk Barajının altında kaldığı için 35 yıl önce yeniden inşa edilen Adıyaman’ın Samsat ilçesi yaşadığı depremler nedeniyle 3. kez inşa ediliyor.

19 Mart 2022 Cumartesi 09:14
7 Okunma
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor

Atatürk Barajının altında kaldığı için 35 yıl önce yeniden inşa edilen Adıyaman’ın Samsat ilçesi yaşadığı depremler nedeniyle 3. kez inşa ediliyor.

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan ve Kommagene Krallığının Başkenti olan Eski Samsat (Samosata), 1987 yılında Atatürk Barajının kurulmasıyla sular altında kaldı. Samsat ilçe merkezi ve 8 köyü sular altında kalınca devlet tarafından aynı yıl içerisinde Eski Samsat’tan 6 kilometre uzaklıkta, Atatürk Barajı yakınında ilçe yeniden inşa edildi.

2 Mart 2017 tarihinde 5.5, 24 Nisan 2018 tarihinde 5.1 büyüklüğünde iki deprem yaşayan ilçede yapıların büyük bir kısmı hasar gördü. 2017 ve 2018 yıllarındaki depremlerde ilçedeki bin 345’i ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 48 adet yapı hasar gördü. İlçedeki kamu binaları kullanılmaz hale geldi.

Depremlerin ardından ilçe merkezi ve köylerinde yeni konutların yapılması için hak sahipliği, yıkım, yer tespiti ve konutların yapılmasıyla ilgili süreç yaşandı.

İlçe merkezi ve köylerinde betonarme ve çelik konstrüksiyon olmak üzere yapılar yapılmaya başlandı. İki yıl önce birinci etapta bulunan 394 konut, üç ay önce ise ikinci etapta bulunan 149 konut hak sahiplerine teslim edildi. Köylerin yakınlarına yeni köyler inşa ediliyor. Diğer taraftan yeni ihaleler yapılarak eksik konutların yapılması için çalışmalar sürüyor.

İlçedeki tüm okullar yıkılarak yenisi yapıldı. Kaymakamlık, belediye başta olmak üzere kamu kurumlarına ait binaların yapımı sürüyor.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ilçenin 3. kez kurulduğunu dile getirerek, “Toplam bin 345 tane hak sahibimiz var. Bunların 640’ı merkezde 705’i de köylerimizde bulunuyor. Merkezdeki hak sahiplerimizden 543’üne konutlarımızı da teslim ettik. Köylerimizdeki 705 hak sahibimizin 283 tanesi yapım aşamasında, çalışmalar devam ediyor. Geri kalan konutlarımız da ihale aşamasında ve TOKİ tarafından ihale edilecek. Buna ek olarak Samsat halkımıza kamu hizmetlerini maksimum derecede kaliteli vermek adına yeni hükümet konağımız 2-3 ay içerisinde tamamlanacak. Kapalı spor salonumuz yapılıyor. İlçe emniyet amirliği, ilçe jandarma komutanlığı hizmet binamız ihale aşamasında. İlçe merkezimizdeki bütün okulları yeniledik. Samsat bir defa sular altında kalmış. İki defa deprem yaşamış, biz üçüncü defa Samsat’ı inşa ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise yapılan konutları çok beğendiklerini ifade ederek, devlete konutlar için teşekkür eti.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği
200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
250 gram safranla 25 bin lira gelir
250 gram safranla 25 bin lira gelir
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim