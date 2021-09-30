Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor

Zincir marketlerin küçük esnafların kepenk kapatmasına neden olduğunu öne süren Başkan Mustafa Salman, ulusal ölçekli marketlere uygulaması planlanan kota sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

“Sermayesi yüksek olan bir firma ile sermayesi az olan esnaf nasıl rekabet edebilir”

Zincir marketlerin açılmasına karşı olmadıklarını ancak küçük esnafın korunmasını şart olduğuna değinen Salman, açıklamasında; “Yıllardır gerek basında gerek toplantılarımızda Türkiye çapında marketler zinciri dediğimiz her mahallede ve her sokağın başında büyük marketlerin olması bütün ürünlerin hatta okul malzemelerin bile bulunduğu marketler küçük esnaflarımızın iş yapamamasına neden oluyor. 15 bine yakın Adıyaman’da esnaflarımız var. Pandemi döneminde esnaflarımız uzun süre iş yapamadılar. Bu marketler pandemi döneminde hep açıklardı. Bu bir oda başkanı olarak yıllardan bu yana hep bu konunun karşısında durdum. Türkiye çapında bu ulusal marketlere bir kota gelmediği sürece burada küçük esnaf, daima kepenk kapatmaya mecbur kalacak, bakıyor bir mahallede bir dev firma iş yeri açıyor. Bir bakıyoruz diğer mahallede başka bir firma açıyor o zamanda sağında solunda bulunan esnaflarımız iş yapamaz duruma geliyor. Cumhurbaşkanımız Amerika’ya gidişinde bir açıklaması vardı. Bu ulusal marketlere bir kota getireceği inancını taşıyorum. Bu ulusal marketlerin açılmamasına karşı değiliz ama bu işletmeler için standart bir kotanın gelmesi lazım. Adıyaman’a baktığımızda şuana kadar yüze yakın ulusal market zinciri var. Sermayesi yüksek olan bir firma ile sermayesi az olan esnaf nasıl rekabet edebilir. Marketlere gittiğimizde Tuhafiye, ayakkabı, kozmetik, kırtasiye satışları var o zaman bu ürünleri satan esnaflarımız mağdur oluyor. Bizde bu market zincirlerinin çoğalmasında dolayı mağdur oluyor esnaflarımız bu soruna bir çözüm getirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.