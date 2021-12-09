Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler önünde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şubesi üyeleri ellerinde pankar ve dövizlerle TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sonuna bırakılan zam düzenlemesinin sadece hekimlere uygulanmasına tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şubesi üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasına Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, Hak-İş İl Başkanı Ve Hizmet İş Şube Başkanı Hasan Kılıç, sendika yönetimleri ve sağlık işçileri katıldı.

"Nimet-külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır"

Toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Osman İzci,"Hepinizin yakından bildiği gibi kamuoyunda “Hekim Zammı” olarak adlandırılan çalışma, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır."Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var" denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan açıklamalarla, sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Ayrıştırılmakta, Ötekileştirilmekte, "Sağlık Ekip İşidir" sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık işçisinin “sağlık çalışanı” olarak görülmemesinde, nimet-külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır. Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak; işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz."dedi.

"Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin"

Ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı alması gerektiğini belirten İzci, konuşmasını şöyle sürdürdü:" Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir. Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken; Ambulanslarla kovitli hasta taşıyan 112 personelinden, ambulans sürücülerinden, Hasta karşılama personelinden, Kovitli hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personelinden, Sağlık işyerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini “sağlık personelinden saymamak” şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz. Balkonlardan alkış aldığımızda ve "Hakkınız Ödenmez" denildiğinde kendimizi vatan nöbetinde hissedecek kadar onurlanmış, gurur duymuştuk. Ama bugün görüyor ki "hakkınız ödenmez" sözü meğer gerçek anlamında kullanılmış. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak; sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz, bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz, nimet külfet dengesinde eşitlik istiyoruz, sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz, sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip işidir, bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin, bizler işyerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken, eylem ve söylemlerle bu birlikteliği baltalamayın, sağlık çalışanlarının tamamı "pandeminin kahramanıdır", ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır, biz sağlık çalışanlarının hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz."

Yapılan açıklamanın ardından üyeler bir süre slogan atarak daha sonra sessizce dağıldı.

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