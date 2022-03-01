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Özel İdare’den kırsala hizmet atağı

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu, İl Genel Meclisinin Mart ayı 1. toplantısında meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

01 Mart 2022 Salı 13:09
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Özel İdare’den kırsala hizmet atağı

Raporda, İl Özel İdaresinin 2021 yılında kırsal kesime yönelik gerçekleştirilen hizmetlere vurgu yapılarak, 2022 yılında da Adıyaman’ın tüm köylerinde bu hizmetlerin artarak devam edileceği kaydedildi.
İl Özel İdaresinin kırsal kesime yönelik yaptığı yatırım ve çalışmaların yer aldığı 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü meclis toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve şube müdürleri katıldı.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında toplanan Adıyaman İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin hazırladığı 2021 yılı faaliyet raporunu onaylayıp, gündemdeki maddeleri görüştü.
2021 yılı faaliyet raporunda İl Özel İdaresi tarafından Adıyamanlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için yürütülen altyapı, eğitim, sağlık, tarım, turizm, gençlik spor, kırsal alt yapının güçlendirilmesi ve köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilen projelere yer verildi.
Toplantıya katılarak İl Genel Meclisince onaylanan 2021 yılı faaliyet raporunun hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine hitap eden Vali Mahmut Çuhadar,"Temel amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını şehir hayatı seviyesine çıkarmaktır. İl Özel İdaremiz bu amaç doğrultusunda 2021 yılında köylerimize yönelik bir hizmet atağı gerçekleştirdi. 2021 yılında kırsal kesime yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerin tümü şeffaflık anlayışıyla yerine getirilmiştir. 2021 yılında köylü vatandaşlarımızla hep iç içeydik. Hangi yerleşim biriminde ve nerede hangi hizmetler yapıldı gerek şahsım, gerekse de siz il genel meclis üyelerimiz bizzat yerinde incelediniz. Amacımız şehirlerde ne varsa köylerimizde de o hizmetlerin olmasıdır. Çok şükür hizmet anlamında köy kent ayrımı kalmadı. Şehirde ne varsa köylerimizde de o hizmetler var artık. Bu yıl son 20-30 yılın en ağır kışını yaşadık. Yoğun kar yağışı dolayısıyla Özel İdarenin hizmet alanında bulunan köy yollarımız belediyelerin hizmet alanında bulunan yollardan daha önce açıldı. Kar yağışının olduğu ilk günden itibaren köy yolarımızı açık tutmak için özel idarenin bütün imkânlarını seferber ettik. Bu hizmet yaklaşımımız devam edecek. Devletin parası ve kaynakları milletin hizmetindedir. Bizlerde devletin görevlileri olarak hukuki şartlar çerçevesinde her şart ve koşulda milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşlarımıza herhangi bir ayrım gözetmeden dokunacağız. Bu anlayışla Gerger’den Gölbaşı’ya, Çelikhan’dan Samsat’a kamu kaynaklarını kullanarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Devletimizin bizlere tahsis ettiği kamu kaynaklarını mutlaka verimli kullanacağız. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir Adıyaman’a kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2022 yılında da tüm hızıyla devam edecektir. Kırsal kesime yönelik 2021 yılında gerçekleşen bu faaliyet ve çalışmalarda emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza ve üyelerine, Genel Sekreterimize ve birim amirleri ile çalışanlarına teşekkür ediyorum"dedi.   
2021 yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını dileyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, "Geldiği günden bu yana Adıyaman’a hizmet yolunda gece gündüz demeden yoğun bir efor sarf eden Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin öncülüğünde İl Genel Meclisi olarak birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’a daha güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımızla tüm çabamız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamını daha da kolaylaştırmak içindir ve bu çabamız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.
Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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