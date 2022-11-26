KOSGEB Başkanı Kurt, ASGEM’de incelemelerde bulundu

Hasan Basri Kurt, beraberinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış ve KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar ve KOSGEB İl Müdürlüğü uzmanlarıyla geldiği ASGEM’de ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Şan meclis üyeleri tarafından konuk edildi.

Atölyeleri tek tek gezen KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkezin son durumu ile ilgili ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu’dan bilgiler aldı. KOSGEB Başkanı Kurt, işleyişi daha aktif hale getirmek için burada yürütülen faaliyetlere destek olacaklarını belirterek ziyaret sırasında ASGEM’in faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, ASGEM’in ihtiyaçlarıyla ilgili KOSGEB Başkanı Kurt’tan talepte bulunarak Başkan Kurt’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak Sanayi geliştirme Merkezinde Teknoloji Transfer Ofisi, laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor.