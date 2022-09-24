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Kıdem Tazminatı Hesaplama

Çalışma hayatını düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu, işçi ve işveren yararına kanunlar koyan bir kurumdur. Bu kurum, işçi, işveren, emekli, memur, kıdem, izinler, maaşlar, tazminatlar, sigorta ve daha birçok alanda bilgi sunumu da yapıyor.

Seobaz
Seobaz
24 Eylül 2022 Cumartesi 14:51
3 Okunma
Kıdem Tazminatı Hesaplama

Çalışma hayatını düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu, işçi ve işveren yararına kanunlar koyan bir kurumdur. Bu kurum, işçi, işveren, emekli, memur, kıdem, izinler, maaşlar, tazminatlar, sigorta ve daha birçok alanda bilgi sunumu da yapıyor. Ancak bu kurumdan bilgi almak için kuruma bizzat başvuru yapmak gerekiyor. Bu işlem ise kişiler açısından uğraştırıcı bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.

Bu duruma karşı internet üzerinde danışmanlık hizmeti veren firmalar araştırma yapılan tüm konulara yönelik bilgi sunuyor.  Kıdem ihbar hesaplama gibi işlemleri bu firmalardan yapmak mümkün oluyor. İşçi ve işveren haklarına yönelik danışmanlık hizmeti veren güvenilir firmalardan destek almak doğru bir tercihi oluşturuyor.

Kıdem Tazminatı Neye Göre Hesaplanıyor?

İşçi ve işveren çalışma hayatına yönelik bilgi edinmek ve kıdem ihbar hesaplama alanında bilgi almak için Sgk Danışmanlık sitesini tercih edebilirsiniz. Sitede işçi hakları, ödemeler, memurlar, emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu alanda merak edilen tüm sorulara cevap veriliyor. Sizlerde bu alanda kaliteli ve güncel veriler sunan bir adres arıyorsanız siteye ulaşabilirsiniz.

İşsizlik maaşı hesaplama, sigorta primi hesaplama, kıdem ihbar hesaplama ve araştırma yaptığınız tüm hesaplama konularında siteden bilgi edinebilirsiniz. Kıdem ihbar, işsizlik maaşı, sigorta primi gün sayısı ve bu alanda tüm detaylar sitede sunuluyor. Çalışma yaşantınıza dair ve size özel konularda hemen bilgi almak için Sgk Danışmanlık sitesini tercih edebilirsiniz.

Kaynak: https://sgkdanismanlik.com/kidem-ihbar-tazminati-hesaplama/

 

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