Kıdem Tazminatı Hesaplama

Çalışma hayatını düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu, işçi ve işveren yararına kanunlar koyan bir kurumdur. Bu kurum, işçi, işveren, emekli, memur, kıdem, izinler, maaşlar, tazminatlar, sigorta ve daha birçok alanda bilgi sunumu da yapıyor. Ancak bu kurumdan bilgi almak için kuruma bizzat başvuru yapmak gerekiyor. Bu işlem ise kişiler açısından uğraştırıcı bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.

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Kıdem Tazminatı Neye Göre Hesaplanıyor?

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