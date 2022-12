KESK'ten promosyon açıklaması

"Ücretlinin ülkenin sermaye birikiminden aldığı pay ise iyice azalmıştır"

Sendika binasında toplanan üyeler adına değerlendirmede bulunan KESK Adıyaman Şubeler Platformu SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı Süphan Deniz Doğan,"Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle emeği ile geçim mücadelesi veren tüm kesimlerin; kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklilerin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 30-40 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır. Son bir yıllık süreçte Merkez Bankası faiz oranının düşük tutulması, kamu ve özel bankaların karını beşe katlamış, ücretlinin ülkenin sermaye birikiminden aldığı pay ise iyice azalmıştır.

Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor, meyve dahi alamıyor, çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor, elektrik, su faturalarını ödeyemiyor."dedi.

"TÜİK, 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklamıştır"

Banka promosyonlarının yenilenmesini isteyen Doğan,"Adıyaman’da Sağlığın bazı alanları 2019 yılında 5 yıllığına kişi başı 4 bin 400 lira aldı ve ihale 2024 Ocak ayında bitiyor. Aynı şekilde İl Milli Eğitimde 2020 yılında 3 yıllığına kişi başına 3 bin 080 lira aldı ve ihalesi 2023 Aralık ayında bitiyor. Enflasyon artışına rağmen banka tarafından promosyon ödemesinde bir artış yapılmamıştır. Adıyaman’da KESK’e bağlı sendikalar olarak promosyon ile ilgili imza kampanyaları başlattık, il müdürlüklerine yazılar yazdık, il müdürleri ile görüşmeler yaptık. Birçok ilde promosyonlarla ilgili olumlu gelişmeler olurken ancak ilimizde promosyonlarla ilgili hala bir gelişme yok yazdığımız yazılara olumsuz cevaplar geldi ve şuan bir sessizlik söz konusu. Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Biz biliyoruz ki ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış olduğu bu kararın benzerinin emekçiler lehine de promosyon anlaşmaları için alınabilir. TÜİK, 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklamıştır. Buna göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yüzde 7,6 büyümüştür. Fakat bu büyümeden kimin faydalandığını bugün ilkokul öğrencisi çocuklar bile çok iyi bilmektedir. Bizler emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle promosyonlar yenilensin diyoruz. Başlatmış olduğumuz imza kampanyalarıyla kamuoyu oluşturduk ve konuyu Türkiye’nin gündemine taşıyarak olumlu adımlar atılmasını sağladık. 6 dönemdir (12 yıl) yaptığı toplu sözleşmelerle emekçileri sadakaya muhtaç hale getiren yetkili sendika bu duruma da sessiz kalırken verilen mücadele ve emekçilerin baskısıyla bir çok ilde promosyon anlaşmalarında imzası olmasına rağmen halen sessiz açıklamalar ile sorumluluğunu kapatmaya çalışıyor. Bakanlığın ise önce anlaşmayı üzerine alıp sonra sessizliğe bürünerek yaptığı oyalama taktiği ve promosyon sözleşmelerini il müdürlüklerine bırakmaları kabul edilemez. Bankalara da çağrımızdır, biz emekçilerin maaşları üzerinden sağladığınız bu kadar kara rağmen promosyonların düzeltilmesinde zorluk çıkarılması halinde tüketimden gelen gücümüzü de kullanarak boykotlar örgütleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz."dedi.

Promosyonlarla ilgili alınması gereken önlemlerini sıralayan Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Promosyon sözleşmelerinin yenilenmesinin çıkarılacak bir kararnameyle tek bir günde çözüme kavuşacağı bilinmektedir. Bu nedenle tüm emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi 6 aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanması, Enflasyonun belli bir oranı aşması ya da olağanüstü bir enflasyon artışı durumunda promosyon sözleşmelerinin süresi dolmadan güncellenmesi, Enflasyonist dönemlerde promosyon sözleşmelerinin cezai şart olmaksızın güncellenmesi, promosyon sözleşmelerinin süresinin 3 yılı aşmaması, promosyon anlaşmalarında işkolundaki örgütlü yapıların tamamının sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Emeklilerin, maaşlarına oranla aldıkları promosyondan aşağısını kabul etmiyoruz. Tüm sürecin şeffaf, emekçinin yanında, emekçilerle beraber yürütülmesini, yapılmasını talep ediyoruz."