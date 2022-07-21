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Kaymakam Demir, karpuz ve kavun taralasında çiftçileri ziyaret etti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni kaymakamı Nazlı Demir, tarlada kavun ve karpuz üreten çiftçileri ziyaret ederek hasat hakkında bilgi aldı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 12:34
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Kaymakam Demir, karpuz ve kavun taralasında çiftçileri ziyaret etti

Kaymakam Demir'in  Çomak, Hacı Halil ve Kızılkaya köylerimizde kavun karpuz üretimi yapan çiftçileri ziyaretine Besni Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, eşlik etti.
Tarımın yoğun olarak yapıldığı, Besni’de yaz aylarında dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçilerin daha iyi koşullarda barınmaları amacı ile İŞKUR il Müdürlüğü ve Besni Kaymakamlığı  destekleriyle hazırlanan proje uygun görüldü.
Proje tarafından uygun görülen Çomak köyüne giden Besni kaymakamı  Nazlı Demir bilgiler alırken Halil ve Kızılkaya köylerimizde kavun karpuz üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek ilçede yetiştiricilik hakkında bilgi aldı.
Çiftçileri ziyareti esnasında değerlendirmede bulunan Besni kaymakamı  Nazlı Demir,"Yaklaşık 1.500 dekar alanda dekara 8-10 ton ürün alarak üretim yapan çiftçilerimiz ile bir araya geldik. İlçemizde kavun ve karpuzun daha kaliteli çıkması için çalışan çiftçilerimiz teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımız  kurum müdürlerimiz olarak her zaman çiftçilerimizin yanlarında olacağız. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Besni Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul ise çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
"İlçemize dışarından gelen mevsimlik işçilerimizin daha iyi koşullarda barınmaları noktasında hazırlanan projemiz bakanlığımız tarafından uygun görüldü. İlçemizin verimli topraklarında en güzel mahsülleri almak için gece gündüz çalışacağız. Çiftçilerimizin canla başka çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum"

 

Kaynak: PHA
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