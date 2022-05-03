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Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti

Adıyaman’da çetin geçen kış şartları nedeniyle zarar gören seralar yeniden onarılarak üretime başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile tarım zararlarının karşılanması amacıyla 7 milyon TL acil yardım çerçevesinde hibe gönderildi.

03 Mayıs 2022 Salı 12:46
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Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti

Adıyaman’da çetin geçen kış şartları nedeniyle zarar gören seralar yeniden onarılarak üretime başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile tarım zararlarının karşılanması amacıyla 7 milyon TL acil yardım çerçevesinde hibe gönderildi.

Son 22 yılın en çetin kışını yaşayan Adıyaman’da bitkisel ve hayvansal üretimde 160 çiftçi ve üreticinin ağır kış koşullar nedeniyle sera, ahır ve çiftlikleri zarar gördü. Aşırı kar yağışı nedeniyle toplam 57 milyon TL zarar meydana geldi.

Adıyaman Valiliğinin girişimleri ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın gayretleriyle Cumhurbaşkanlığı tarafından acil yardım çerçevesinde 7 milyon TL afet desteği gönderildi.

Adıyaman’da Jeotermal enerji ile kurulan 3 büyük sera, 8 küçük sera etkilendi. Zarar gören seralar onarımdan geçirilerek yeniden üretime geçti. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, üretime geçen seralarda incelemede bulundu.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, bu yıl kışın çok ağır geçtiğini kaydederek, “Bu yıl Adıyaman’da çok ağır kış koşulları geçti. Ağır kış koşullarında bir çok çiftçimiz bu kardan etkilendi. Son 22 yıldır bu kadar ağır olmamıştı. Çiftçilerimiz de bu anlamda belki de çokta hazırlıklı değillerdi.

Adıyaman’da özellikle jeotermal enerjiyle kurulan 3 tane büyük seramız, birde yaklaşık 8 tane küçük seramız olmak üzere toplam 11 seramız bu kış şartlarından etkilendi. Bu çiftçilerimizin zararlarına karşılık Cumhurbaşkanlığımızca 7 milyon TL afet desteği verildi. Paralar hesaplarına aktarıldı. Seralarımız yeniden toparlandı, tamiratları yapıldı. Yeniden üretime başlandı” dedi.

Serasının bakım ve onarımı yaparak üretime geçen Çiftçi Mehmet Yıldırım ise “Bölgemizde kış çok çetin ve zor geçti. Ben hiç bu kadar karın yağdığını hiç görmedim. Biz çiftçiler büyük bir zarar gördük. Seralarımız yıkıldı, ahırı olanın ahırları yıkıldı. Tekrardan elimizden geldiği kadar seralarımızı ayağa kaldırıp, onarım yaptık. Geç de olsa tekrardan ürünlerimizi ektik. Devletimiz sağ olsun bize yardımda bulundu. Cumhurbaşkanımız ve Ahmet Aydın’dan Allah razı olsun, devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Kaynak: iha
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