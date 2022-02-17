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Kahta’da şehir içi ulaşıma zam yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığına zam yapıldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 20:59
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Kahta’da şehir içi ulaşıma zam yapıldı

Kahta Belediye Meclis Üyeleri tarafından onaylanan zam ile 2 TL olan sivil yolcu taşıma ücreti 3 TL’ye çıkarılarak 1 TL zam yapılırken; 1,50 TL olan öğrenci ücreti ise 2,5 TL’ye yükseldi.
Kahta Belediyesi encümen kararlarıyla belirlenen zamlı tarife uygulanmaya başlandı. SS 27 Nolu Kahta Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Eroğlu, hem çevre iller hem de yakıtın pahalı olmasından dolayı böyle bir zam yapıldığını söyledi.
Eroğlu, "Son aylarda akaryakıta üst üste gelen zamlar belimizi büktü. Buna işletme ve diğer maliyetleri de ekleyince şehir içi yolcu taşımacılığına zam kararı kaçınılmaz oldu. Mazot 4 bin 390 iken 2 TL ye taşıyorduk. Şuanda mazot 16 binin üzerine çıkmış biz 3 TL taşıyoruz. Besni ve Gölbaşı’nda 4 TL ye taşıma yapılırken Adıyaman’da ise 4,50 TL taşıma yapılıyor. Son dönemlerde özellikle akaryakıta gelen zamlar sonrasında biz de bu zammı yapmak zorunda kaldık. Oysa çevre il ve ilçelere göre en ucuz şehir içi taşımacılığını biz yapıyoruz" dedi.

 

Kaynak: PHA
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