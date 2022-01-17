Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılının net asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirlenmesinin ardından Kahta Belediyesi en düşük asgari ücretin 5 bin 322 lira olacağını belirtilerek Hizmet- İş ile imzalar atıldı.

Asgari ücreti 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren net 5 bin 322 lira yaptıklarını açıklayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı Belediyemizde çalışan şirket personeli için asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren net 5 bin 322 lira ve Kadrolu İşçi Personel için ise 8 bin 660 lira olarak uygulanacaktır. Tüm mesai kardeşlerime verdikleri emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum."şeklinde konuştu.