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Kahta Badem Birliği’nden badem alım fiyatlarına tepki

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Tarım Kredi Birliği’nin badem alım fiyatlarını değerlendiren Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, yıl içinde artan girdi maliyetleri karşısında açıklanan fiyatın çok yetersiz ve çiftçileri de hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
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Kahta Badem Birliği’nden badem alım fiyatlarına tepki

Tarım Kredi Birliği’nin badem fiyatını 26.91 kuruş olarak bildirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, artan maliyetlerle birlikte üreticinin olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.
Tarım Kredi Birliği’nin badem alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, fiyatların çiftçiler için bir anlam ifade etmediğini vurguladı.
Badem üreticilerinin dört gözle beklediği müjdeli badem fiyat haberi ile mağdur çiftçilerin, tam bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, "Tarım Kredi Birliği’nin yaptığı bu açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Bu fiyatlar neye göre hesaplandı? Üreticilerin görüşü alındı mı? Üretici birliği ile istişare edildi mi? Maliyetlerin üç kat olduğu bu zamanda bu fiyatı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Tüm badem üreticilerini de bu fiyattan bademlerini satmamalarını istiyoruz. Bu fiyatı belirleyenler aynı fiyata bademlerin satarlar mıydı? Tarımda kullanılan her kalemde yüzde 200 ile yüzde 300 oranında bir artış var. Bu nedenle rakam çiftçi için anlam ifade etmiyor. Bu konuya vekillerimizin müdahale etmelerini bekliyoruz. 300 gr iç randımanı için fiyat 26.91 lira olarak belirledi. Oysa çiftçinin 300 gram randıman için beklediği fiyat 35 liranın üstü idi. Artan maliyetlere ve çok zor şartlarda çalışan üreticinin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Artan maliyetlerle birlikte üreticinin olumsuz etkileneceği kaçınılmazdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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