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İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber

İŞKUR Adıyaman İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımıyla ilgili değerlendirmede bulunarak,"Başvuru sayılarını politik gerekçelerle, "yüksek işsizlik" diye değerlendirip kamuoyu açıklamaları ile toplumu manipüle etmek gerçeklikten, sağduyudan ve rasyonaliteden uzaktır."dedi.

28 Mart 2022 Pazartesi 16:07
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İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber

"54 açık pozisyon için yapılan başvuru sayısı 24 bin 612"
Adıyaman'da işsizlik oranlarının arttığı yönünde toplumu manipüle etmek gerçeklikten, sağduyudan ve rasyonaliteden uzak olduğunu ve matematiksel olarak verileri paylaşan İŞKUR Adıyaman İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya,"Sağlık Bakanlığının personel alımı ilanına yapılan iş başvuruları nedeniyle bir süredir Adıyaman’ın işsizliği yoğun biçimde konuşulmaya başlandı. Toplam 54 açık pozisyon için yapılan başvuru sayısı 24 bin 612 olurken, 18-40 yaş arası iş arayanların başvurabildiği programa gösterilen yoğun ilginin temel nedeni, iş arayanların kamu işyerlerine gösterdikleri ilgidir.
Başvuru sayılarını politik gerekçelerle, "Yüksek işsizlik" diye değerlendirip kamuoyu açıklamaları ile toplumu manipüle etmek gerçeklikten, sağduyudan ve rasyonaliteden uzaktır. Problemi anlamak yarısını çözmüş olmak demektir. Adıyaman’ın işsizlik verilerine ilişkin matematik, en yalın haliyle şudur, toplam nüfus 632 bin 459 iken 15-60 yaş arası iş gücü 380 bin 914 oluştururken, çalışan ise 346 bin 071 ve işsiz oranı ise  34 bin 843 ve yüzde olarak ile işsizlik oranı ise yüzde 9.14 şeklindedir. Bu oran Türkiye ortalaması olan 12.1’in 3 puan altında bir orandır. Daha çarpıcı olansa 34.843 rakamıdır. Bizim işsiz sayımız bu kadardır."dedi.
"Sadece 2021 yılında 223 firma yatırım teşvik belgesi aldı"
Adıyaman'da 2021 yılında 223 firmanın yatırım teşvik belgesi aldığını hatırlatan Yücekaya, 2021 yılında 223 firma yatırım teşvik belgesi aldığını 19 temizlik işçisi alımı için 17 bin kişi başvurduğunu kim bilir kaç yüz bin işsizimiz var şeklinde söylemleri yanlış olduğunu belirterek, problemi anlayamadıkları için çözemediklerini söyledi.
430 hektarlık yeni bir OSB için başvuru yapıldığını hatırlatan Yücekaya,"Bir de potansiyelimize dikkatinizi çekmek isterim. Sadece Merinos, yapmaya hazırlandığı yeni yatırımıyla 1000 istihdam oluşturacak. Adıyaman OSB’de yatırım yapmak için başvuru yapan girişimci sayısı 80. arsa üretmek için Kuyulu bölgesinde 430 hektarlık yeni bir OSB için başvuru yapıldı ve süreç devam ediyor. Mermer İhtisas OSB’nin tamamlanması için süreç işliyor. Gölbaşı, Besni OSB’lerde devasa yeni yatırımlar yapılıyor. Kahta OSB’deki tekstil firmaları işçi bulamıyor. 34 bin rakamı bu potansiyel için yüksek bir rakam değil. Sadece 2021 yılında 223 firma yatırım teşvik belgesi aldı. Eğer hastaneye alınacak 19 temizlik işçisi alımı için 17 bin kişi başvurdu, öyleyse kim bilir kaç yüz bin işsizimiz var diye düşünüyorsanız, problemi anlamamışsınız. Dolayısıyla çözemezsiniz de. Tekrar 24 bin başvuruya gelelim. Aynı programa Mardin 26 bin 200 başvuru almış. Kahramanmaraş 37 bin 726, Şanlıurfa 70 binin üzerinde.  Sondaj usulü, bin başvuruyu arkadaşlarımızla birlikte kontrol ettik. Yaklaşık yüzde 58’i hali hazırda bir işte sigortalı olarak çalışan kişiler. Çok değil, yüzde 15’inin de kayıt dışı çalıştığını hesaplayın. Yüzde 73."şeklinde konuştu. 
"20 yılda 30 bin bandında sanayi istihdamına ulaşan bir şehir haline geldik"
Başvurularda "Bir yerde sigortalı çalışıyorsan da başvuru yapabiliyor musun?" soruları yöneltildiğini belirten Yücekaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başvuru sürecinde bana en çok sorulan sorular ise  "bir yerde sigortalı çalışıyorsan da başvuru yapabiliyor musun?" Bu durumu herkes kendi yakın çevresinden de doğrulayabilir.
Rakamlar kıymetlidir elbette ama; doğru analiz etmezseniz bir kıymeti olmaz. Burada görülmesi gereken şey, kamu işyerlerine toplum olarak yoğun ilgi gösterdiğimizdir. Adıyaman İŞKUR olarak bizim vizyonumuz, çalışma hayatının özel sektör, kamu düzgün işlemesini tesis etmek, sektörle çeşitliliğin oluşmasına katkı sağlamak ve dünya işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde insan kaynağımızın niteliğini geliştirmektir. Bunu, kamu bürokrasisi, siyaseti, akademiası, sivil toplumu, basını ve kamuoyu ile beraber hep birlikte başaracağız. Çaba umuda ortak, yılgınlık çaresizliğin ürünüdür. Sanayisi olmayan bir şehirden 20 yılda 30 bin bandında sanayi istihdamına ulaşan bir şehir haline geldik. Türkiye’nin mevsimlik tarım işçisi ambarı olmaktan, tarım işçisi alan bir konuma geldik. Yapımı devam eden barajlarımız devreye girdiğinde yüzde 20 kadar olan sulanabilir arazi miktarımız yüzde 80’lerin üzerine çıkacak ve çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. Adıyaman'ın gerçek fotoğrafını görüyor, potansiyeline inanıyoruz."

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 29.03.2022 00:26
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