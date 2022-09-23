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İKA ve GAP İdaresinin projelerinin protokolü imzalandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve GAP İdaresi’nin Adıyaman’da hayata geçireceği projeler imzalandı.

23 Eylül 2022 Cuma 11:36
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İKA ve GAP İdaresinin projelerinin protokolü imzalandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve GAP İdaresi’nin Adıyaman’da hayata geçireceği projeler imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) İmalat Sanayinde Teknolojik Dönüşüm Finansman Destek Programı çerçevesinde imalat sanayinde teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla 40 milyon TL destek verecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, imalat sanayinde (makine, metal, bilişim, medikal, savunma, teknik tekstil) yenilikçi, nitelikli ve katma değeri yüksek bir üretim yapısına geçişin sağlanması için 40 milyon TL destek verecek.

Protokol, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik arasında imzalandı.

GAP İdaresi tarafından, Adıyaman’da uygulanacak olan 9 proje ile 48 milyon TL destek sağlanacak. Bu projelerin protokolünü ise GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar imzaladı.

İmza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “GAP İdaresiyle ve Kalkınma Ajansımızla şehrimizde destekleyeceğimiz projelerin imzaları atıldı. GAP İdaresinin destekleyeceği 9 adet proje var. Burada tarımdan turizme kadar 9 tane projenin imzasını atmış olduk. Kalkınma Ajanslarımızla Bölge Kalkınma İdarelerimizle bölgelerimizin, şehirlerimizin, ilçelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup yerelde bu projeleri destekliyoruz.

Kalkınma Ajansımız ve Vakıf Bank işbirliğiyle şehrimizdeki imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerimize uygun bir kredi imkanı sağlayacağız. Biz burada 40 milyon liralık finansman giderini karşılayacağız. Bu sayede de bu şehirlerde Adıyaman başta olmak üzere faaliyet gösteren işletmelerimiz minimum 500 bin ile maksimum 2 ,5 milyon lira arasında faizsiz kredi imkanından faydalanabilecekler. 200 milyon liralık bir kredi hacmi oluşturacağız. İşletmelerimiz bu faizsiz krediden faydalanacaklar. Hem işletmeler dijital dönüşümlerini, verimliliklerini sağlayacaklar aynı zamanda işletmelerin büyüterek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaklar” dedi.

Bölgede imalat sanayisinde yüksek teknolojili ürünler geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Bölgemiz sanayisinin yüksek teknolojiye geçişini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttük. Öncelikli olarak çalışmalarımıza Gaziantep’te makine ve metal sanayisinden başladık. Bu çerçevede Savunma Sanayi Başkanlığımızla işbirliği yaparak, Gaziantep’in makine ve metal sanayi anlamındaki mevcut durum analizini yaptık. Akabinde tedarik zirveleri düzenleyerek üretim potansiyeli olan firmalarımızla işbirliğine gidecek firmaları bir araya getirdik. Firmalarımıza mentörlük desteği verdik. Firmalardan gelen taleplere göre yüksek teknoloji ürün üretimi için mali destek programı tasarladık. Bugün de mali desteğimizin ilanını yapıyoruz” dedi.

Akyılmaz, “İmalat Sanayinde Teknolojik Dönüşüm Finansman Destek Programı çerçevesinde Gaziantep ve Adıyaman illerimizde makine-metal, bilişim, medikal, savunma, teknik tekstil gibi sektörlere 40 milyon TL destek vereceğiz. Vereceğimiz destekle; bölgemizde orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin üretilmesine yönelik ara malzeme ve yedek parçaların bölgemizde üretilmesini hedefliyoruz. Gelişen dünya ölçeğindeki küresel rekabette artık teknolojik ürünler fark yaratıyor. Bizim de burada bunu başarmamız gerekiyor. Bölgemizin sanayi alt yapısının potansiyeli var, Biz de devletimizin imkânları ile firmalarımıza destek verip, bölgemizi küresel rekabette ön sıralara çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik ise “Ülkemizin ekonomik anlamda sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik seviyesinde daha iyi noktalara gelebilmesi için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla, kalkınma ajanslarımızla iş birliklerini hayata geçiriyor; yatırımlarının ve üretimlerinin kesintiye uğramaması için bir iş ortağı yaklaşımıyla KOBİ’lerimizin, işletmelerimizin yanında olarak yerelde ekonomik büyümeyi destekliyoruz.

Yapacağımız benzer iş birlikleriyle 4İ olarak adlandırdığımız İmalat, İstihdam, İhracat ve İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için finansal kiralama ve yeşil enerji gibi pek çok alanda milli ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler üretmeye ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vakıf Katılım’ın yeni nesil dijital ödeme yöntemi GFT’ye de ayrıca değinen ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Çelik, GFT’nin ticarete yeni bir soluk getirdiğini, KOBİ’lerin tahsilat sorunlarını ortadan kaldırdıklarını, GFT’nin bölünebilme, transfer edilebilme özellikleri ile beraber vadeli alacaklara nakit özelliği kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: iha
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