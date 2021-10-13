Engellilere ve eski hükümlülere müjde

Valilik Toplantı Salonunda, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’nın, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vermesiyle devam etti.

“Engelli ve eski hükümlülere kendi işin kurmasına yönelik hibe desteği verilecek”

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işin kurmasına yönelik sunmuş oldukları projelerin kurulca kabul edildiğini ve bu projeler doğrultusunda hibe desteklerinde bulunacaklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 248’i mesleki eğitim kurs programı ve 643’ü işbaşı eğitim programı olmak üzere toplam 891 işgücü eğitim kurs programı açılmış olup, bu programlara 3.471’i erkek, 5.542’sı kadın olmak üzere toplam 9.013 kişi katılmıştır. 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle aktif işgücü hizmetleri ve toplum yararına programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 93 Milyon 656 bin Türk Lirasıdır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2021 yılı son çeyreğinde işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” dedi.

Toplantı; gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunması, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.