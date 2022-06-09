Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi

32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi. Çarşamba akşamı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Eminönü'ndeki genel merkezinde hibrit olarak düzenlenen törene İTO, TİM, DEİK, ASKON Başkanları ve iş dünyası STK'larının başkanları ile 90'a yakın davetli, Zoom üzerinden de çok sayıda izleyici katıldı.

EGD tarafından, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Turkcell'in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri'nin destek sponsorluğunda düzenlenen 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş birer tebrik mesajı gönderdi.

Bakan Dr. Nebati mesajında, "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanan EGD’nin değerli basın mensuplarını en içten duygularımla kutluyor, organizasyonda emeği geçen tüm üyeleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dr. Mehmet Muş da, "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ne layık görülen kıymetli gazetecileri can-ı gönülden tebrik eder, ödül töreninizin hayırlara vesile olmasını dilerim." mesajını iletti.

Törenin açılış konuşmaları EGD Başkanı Recep Erçin, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından yapıldı. Törende sponsorlar Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, Nadir Metal Rafineri CEO'su Burak Yakın adına da Tanyel Yılmaz katıldı.

EGD Başkanı Erçin konuşmasında, katılım gösteren gazeteci üstadlara, STK başkanlarına, sponsorlar; ev sahibi İTO Başkanı'na, ana sponsor Turkcell ve sponsorlar Trendyol, Jolly, Teksan ile Nadir Metal Rafineri temsilcilerine teşekkür ederken, ödül alan gazetecileri tebrik etti. Erçin, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin (EMD) Yönetim Kurulu'nun tebrik mesajlarını da haziruna okudu.

Törenin ev sahibi İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında şunları söyledi: "Hemen belirteyim ki, bugün hem böylesine seçkin bir gazeteci topluluğuyla bir arada olmaktan, hem de bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EGD’nin kuruluşundan bu yana Yaza Merhaba Partisi adı altında yaptığı bu etkinliğin; yine fiziki olarak tüm EGD üyelerinin katılımıyla kutlanmasını diliyorum. Evet, kutlama biçimi ne kadar değişirse değişsin, EGD’nin bu aktivitesi artık bir klasiktir. Aynı şekilde İstanbul Ticaret Odası’nın EGD’nin bu etkinliğine ev sahipliği yapması da bir klasiktir. Aslında bu destek, bizim için bir zorunluluktur. 1885’ten itibaren Türkiye’nin ilk kurumsal ekonomi haberciliğini başlatan İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi basınının yanında olmak ve gelişmesine katkıda bulunmak; bizim vazgeçilmez bir mesuliyetimizdir. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz."

"Bir hususun altını daha çizmek istiyorum." diyen Avdagiç, "Tüm dünya ve ülkemiz, pandemi ve ardından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Gelişmiş ülkeler ile bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve bütün dünya, ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Tedarik zincirinin kopması, korumacı eğilimler, bölgesel güçlerin tekrar sahneye çıkması gibi gelişmeler, sıkıntıları daha da artırıyor. Elbette hiçbir 'tünel' ebedi değildir. Yine atalarımızın dediği gibi 'Sel gider, kum kalır…' Dolayısıyla bu süreç sonrasında kazananın ülkemiz olması için hepimize ve bilhassa ekonomi gazetecilerine büyük görev düşüyor. Çünkü bu dönemde iş dünyasını ve halkımızı doğru bilgiyle donatıp doğru yönlendirecek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı. Avdagiç ayrıca, titiz bir jüri süreci sonunda ödüle layık görülen gazetecileri ve EGD üyelerini tebrik etti.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar da konuşmasında şu mesajları verdi: "Hem farklı hem özgün bakış açılarıyla bugün bu ödül töreninde ödül almaya hak kazanmış bütün gazetecileri tebrik ediyorum. Biz Türkiye'nin Turkcell'i olarak sizler gibi güzel işler yapmaya çalışıyoruz."

Başarılı gazetecilere ödüllerini sponsor temsilcilerinin yanında; TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan Aydın, EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak, EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahap Munyar takdim etti. Gecede İTO Başkanı'na plaketini EGD Başkanı Erçin, Özbayraktar'a da plaketini EGD Genel Sekreteri Murat Gülderen takdim etti. Sponsorlara paketleri EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hakan Güldağ tarafından verildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle törende yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: "Sizleri 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yaptığınız iş, ihracat öncülüğünde her geçen gün büyüyen Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurulması anlamında, çok önemli bir role sahip. Ekonomimiz büyüdükçe, bu işin fikri ve stratejik boyutunun da önemi artıyor. Yazılarınızla, haberlerinizle, her zaman yeni fikirleri, alternatif çözümleri sunan aktörler olarak yanımızda oldunuz. Bizlere yol arkadaşlığı etmeniz, İhracat Ailemizi daha da güçlü kıldı."

Törende konuşan DEİK Başkanı Olpak, şu ifadeleri kullandı: "Dostlarla bir arada olmaktan burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Dostlarla beraber. Biz hem Türkiye ekonomisini takip eden ve iş dünyasını nabzını tutan bu çerçeve içerisinde görevini sadece özveriyle yapmayıp aynı zamanda kamuoyunuda doğru bilgilendiren ekonomi gazetecisi dostlarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Faaliyetleri kendimiz gerçekleştiriyoruz ama o faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasını sizler vasıtasıyla yapıyoruz. Bundan dolayı müteşekkiriz."

ASKON Başkanı Orhan Aydın ise, "Zorlu bir süreci geçirdik. Hakikaten pandemiyle birlikte başlayan sıkıntılı süreç geçirdik ve bu süreçte sadece olan biteni haber etmek değil aynı zamanda bizimle birlikte bütün sıkıntılarda hep beraber oldunuz, bizimle dertleştiniz, bizlere önerilerde bulunan vazifesini hakkıyla yerine getiren, bugün aramızda bulunan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Ve bu dönemde birçok ülkeye parmak ısırtacak büyümeler yaşadık ve en önemlisi de ihracat alanında biraz önce TİM Başkanımızın da ifade ettiği gibi hakikaten rekorlar kırdığımız bir dönem oldu." ifadelerini kullandı.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da, "Turizm bu süreçte çok önemli. Ülkemizde bacasız sanayi diyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. Özellikle bu süreçte pandemide sektöre verdiğiniz olumlu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bizler işimizde, sağlığımızı kontrol altına tutmaya çalışırken aynı zamanda tatil pazarlamaya çalıştık. Böyle zorlu bir süreç içerisindeydik. Bu anlamda bizim yanımızda oldunuz, çok teşekkür ederiz." dedi.

Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, konuşmasında şunları söyledi: "Öncelikle Teksan ailesi olarak bize layık görülen bu plaketten dolayı hepinize çok teşekkürler. Teksan ailesi olarak sanayinin en önemli paydaşlarından olan ekonomi gazetecilerinin bu anlamlı gününde ödül alan, almayan tüm kıymetli gazeteci dostlarımızın yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ekonomi gazetecileri, iş dünyasındaki gelişmeleri ve sektörlerin sorunlarını ele aldıkları haberlerle gündeme taşıyor, böylece sanayiye ve ülkemize önemli katkılar sunuyorlar. Hepinize emeğinizden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz hiç bitmesin."

Neslihan Maltepe'nin sunduğu gecede açılış konuşmalarının ardından ödüller takdim edildi.

Ödül alan isimler şöyle oldu:

1-Yılın Söyleşi/Röportajı ödülü: Şehriban Kıraç / Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan röportajında Edip Cansever'in “Hem vardık, hem de yoktuk -biz sahi nereliydik” dizelerinde olduğu gibi “Sahi biz nereliydik?” başlığı ile yaylaların emekçi kadınlarını konu aldı.

2-Yılın Ekonomi Haberi ödülü: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi'nde “Galerici Zulaları” haberi ile stokçuların yeni adresinin dev siteler olduğunu gündeme getirdi.

3-Yılın Köşe Yazarı ödülü: Kerim Ülker / Dünya Gazetesindeki köşesinde şirket kulisleri ile gündem belirledi.

4-Yılın Ekonomi Programı ödülü: Barış Esen / BloombergHT'de yayınlanan “Küresel Piyasalar” programında konu ve konuklarıyla ekonominin nabzını tutuyor.

5-Yılın Radyo Programı ödülü: Serhat Ayan / Radyo Sputnik'teki “Yeni Şeyler Rehberi” programında dijital ekonominin hayatımıza yansımalarını konu ediniyor.

6-Yılın Araştırma Haberi ödülü: Taylan Büyükşahin / Sözcü Gazetesi'ndeki “Suriye'ye gıda 'hülle' ile gidiyor” haberinde Türk şirketlerinin bu ülkede girdiği ihaleleri konu edindi.

7-Yerel Basın ödülü: Kenan Yeşil / Yeni Bakış Gazetesi'nde yayınlanan “Veresiye duvarı” haberinde esnafın dolan veresiye defterleri yüzünden duvarlarını veresiye notları ile kaplandığını haberleştirdi.

8-Jüri Teşvik ödülü: Mustafa Orhun Çetin / Inbusiness Dergisi'nde metaverse evrenini “Evren Ötesine Hazır Mıyız?” başlıklı çalışmasıyla inceledi. Akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

9-Nezih Demirkent ödülü: Şenay Büyükköşdere / Akşam Gazetesi'ndeki “Çanakkale Köprüsü dünya çapında bir referanstır” başlıklı söyleşisinde köprünün yüklenicilerinden Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile konuştu ve Arıoğlu'nun açıklamaları geniş yankı uyandırdı.

10-Bülent Yardımcı ödülü: Emre Eser / Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan “İşin Peşinde” serisi ile gözüne kestirdiği işleri bizzat deneyimleyerek izlenimlerini kaleme aldı.

11-Namık Ahıska ödülü: Onur Orhun Ünal / Yeni Şafak'taki “Yalnız Ölüm Ekonomisi” haberinde hayata yalnız veda edenlerin ardından oluşan ekonomiyi konu edindi.

12-Esen Salihoğlu ödülü: Barış Cabacı / İstanbul Ticaret Gazetesi'nde ihracatta “güç birliğini” kaleme aldı ve mobilya firmalarının yaptığı anlaşmayı “İçerde rakip dışarda refik” başlığı ile haberleştirdi.

13-Barış Bektaş ödülü: Önder Çelik / Türkiye Gazetesi'ndeki haberinde yükselen e-ticaret hacmi sayesinde artan kurye istihdamını konu edinerek sektörün eleman ihtiyacını “Kuryeyi devler kaptı esnaf yaya kaldı!” veciz başlığı ile kaleme aldı.

14-Jüri Özel ödülü: Betül Alakent / Sabah Gazetesi'nde yayınlanan ve genel jüri oylamalarında yüksek puanlamalar alarak dereceye giren haberleriyle dikkat çekti.

Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

Vahap Munyar- Ali Çağatay- Rahim Ak- Arif Kızılyalın- Barış Ergin- Hülya Güler- Oya Yalıman- Faruk Erdem- Recep Genel- Murat Gülderen- İbrahim Acar- Talip Yılmaz- Recep Erçin- Yaşar Kızılbağ- Fikri Türkel- İsrafil Kuralay- Günseli Özen- İsmail Özbayraktar- Servet Yıldırım- Ümit Boyner- Sibel Asna- Canan Eraslan - Açıl Sezen- Serpin Alparslan- Sultan Tepe- Yılmaz Yıldız- Çetin Ünsalan- Sedat Yılmaz- Cengiz Halil Çiçek- İdriz Çokal- Celal Toprak- Senur Biçe