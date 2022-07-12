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Devletin tohum desteğiyle araziler sarıya büründü

Devletin yüzde 70’i hibe tohum desteğiyle Adıyaman’da bin dekar olan ekili ayçiçek alanı 5 bin 400 dekara ulaştı. Araziler sarı renge büründü.

12 Temmuz 2022 Salı 10:32
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Devletin tohum desteğiyle araziler sarıya büründü

Devletin yüzde 70’i hibe tohum desteğiyle Adıyaman’da bin dekar olan ekili ayçiçek alanı 5 bin 400 dekara ulaştı. Araziler sarı renge büründü.

Dünya piyasasında ve ülkemizde ayçiçek yağında ortaya çıkan talep doğrultusunda çiftçilere kurak araziler başta olmak üzere ayçiçeği ekimi teşvik edildi. Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Programı içerisinde Ayçiçeğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi uygulandı. Yüzde 70’i hibe, bin 600 ton tohum dağıtıldı. Önceki yıllarda yaklaşık bin dekar olan ayçiçeği ekili olan bu yıl 5 bin 400 dekara ulaştı. Pazar problemi olmayan ayçiçeği Gaziantep’te bulunan yağ fabrikaları tarafından satın alınıyor. Bu yıl ekili alanlarda yaklaşık bin ton ay çekirdeği ve çekirdekten ise 300 ton yağ bekleniyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gölbaşı ilçesi Çelik köyü başta olmak üzere bu yıl Ayçiçeğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi ile yaklaşık 5 bin 400 dekar ayçiçeği ekimini yaptık. Birkaç yıl önce bin dekar alan olan ayçiçeği yetiştiriciliği bu gün 5 bin 400 dekara ulaştı. Biz özellikle kurak, suyun olmadığı yerlerde ayçiçeği ekimi yaptırarak hem arazilerimiz değerlendirmek hem de özelliklede bu yıl bu ürün arzında sıkıntılar yaşandığında piyasaya ürün arzını da yapmış olacağız. Çiftçilerimizin ektiği bu ürünün hiçbir şekilde pazar sorunu bulunmamaktadır. Yaklaşık bin ton ayçiçeği rekoltesi bekliyoruz. Bu bin tondan da 300 tona yakın yağ bekliyoruz. Çitçilerimiz bu ekinle beraber hem gelirlerini arttırmış, hem de arazilerini değerlendirmiş oldular” dedi.

Çitçiler ise devletin verdiği tohum desteğiyle ekili alanların arttığına dikkat çekerek, gelirin bu yıl yüksek olacağını ifade etti.

Kaynak: iha
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