Deniz: Kamu çalışanlarına ilave artış yapılmalıdır

Enflasyon oranlarının sabit gelirli çalışanların alım gücünü oldukça düşürdüğünü söyleyen Deniz, ilave artışların alım gücünü yükselterek kamu çalışanlarına nefes aldıracağını vurguladı.

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,88 Kasım ayı enflasyon verisine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,05, yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşirken 6. Dönem Toplu Sözleşme ikinci altı aylık zammı ile beraber memur ve emeklilerine Aralık ayı itibariyle uygulanacak zam oranı yüzde 15.11 oldu. Açıklanan rakamların ardından Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz fiyatların hızlı yükselişinin yapılan maaş zamlarını erittiğini belirterek,"Yatırım-istihdam-üretim-ihracat ve büyüme alanında atılan adımlara eşgüdümlü olarak fiyat istikrarı için yapılan çalışmalarla enflasyon rakamları tek haneye indirilmelidir. Yüksek enflasyon, tehdit olarak en çok sabit gelirlilerin düşmanıdır. Yükün büyük çoğunluğunu sırtlanan sabit gelirlilerin enflasyon korkusundan uzaklaştırılması durumunda çalışma hayatında yapılan iyileştirilmelere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. Nitekim, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile hüküm altına aldığımız kazanımlar neticesinde çalışma hayatında çok önemli adımlar atılmış ve kamu görevlileri açısından büyük memnuniyet uyandırmıştır. Bunların başında "sözleşmeliye kadro" ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen ‘ek gösterge’ çalışması gelmektedir" dedi.

Ali Deniz sözleşmeli personel düzenlemesi ile 424 binden fazla sözleşmelinin kadroya geçirilecek olması ve 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge düzenlemesi ile önemli adımlar atıldığına vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi: “Sorunları gören ve çözüm üreten devletimizin, kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz. 2022 yılında atılan olumlu adımlara bir yenisi daha eklenerek; Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracak, Türkiye’yi şahlandıracak, sabit gelirlileri rahatlatacak ilave iyileştirme yapılmalı. Kira, gıda gibi artışlar karşısında bordroluların alım gücü yükseltilmelidir. Türkiye’nin yıllardır özlemini kurduğu 2023 Hedefinde, devletin hizmet sunumunda asli özne olan kamu görevlilerimizin unutulmayacağına inanıyor; kamu görevlilerimize yapılacak ilave iyileştirmenin devletimize külfet değil, kuvvet oluşturacağının bilinmesini istiyoruz."