Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.929,74
ALTIN
1.065,64
DOLAR
18,64
STERLİN
22,75
EURO
19,63

Deniz: Kamu çalışanlarına ilave artış yapılmalıdır

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, TÜİK tarafından yüzde 2,88 olarak açıklanan Kasım ayı enflasyon oranının ardından açıklamalarda bulundu.

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:42
10 Okunma
Deniz: Kamu çalışanlarına ilave artış yapılmalıdır

Enflasyon oranlarının sabit gelirli çalışanların alım gücünü oldukça düşürdüğünü söyleyen Deniz, ilave artışların alım gücünü yükselterek kamu çalışanlarına nefes aldıracağını vurguladı.
TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,88 Kasım ayı enflasyon verisine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,05, yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşirken 6. Dönem Toplu Sözleşme ikinci altı aylık zammı ile beraber memur ve emeklilerine Aralık ayı itibariyle uygulanacak zam oranı yüzde 15.11 oldu. Açıklanan rakamların ardından Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz fiyatların hızlı yükselişinin yapılan maaş zamlarını erittiğini belirterek,"Yatırım-istihdam-üretim-ihracat ve büyüme alanında atılan adımlara eşgüdümlü olarak fiyat istikrarı için yapılan çalışmalarla enflasyon rakamları tek haneye indirilmelidir. Yüksek enflasyon, tehdit olarak en çok sabit gelirlilerin düşmanıdır. Yükün büyük çoğunluğunu sırtlanan sabit gelirlilerin enflasyon korkusundan uzaklaştırılması durumunda çalışma hayatında yapılan iyileştirilmelere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. Nitekim, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile hüküm altına aldığımız kazanımlar neticesinde çalışma hayatında çok önemli adımlar atılmış ve kamu görevlileri açısından büyük memnuniyet uyandırmıştır. Bunların başında "sözleşmeliye kadro" ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen ‘ek gösterge’ çalışması gelmektedir" dedi.
Ali Deniz sözleşmeli personel düzenlemesi ile 424 binden fazla sözleşmelinin kadroya geçirilecek olması ve 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge düzenlemesi ile önemli adımlar atıldığına vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi: “Sorunları gören ve çözüm üreten devletimizin, kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz. 2022 yılında atılan olumlu adımlara bir yenisi daha eklenerek; Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracak, Türkiye’yi şahlandıracak, sabit gelirlileri rahatlatacak ilave iyileştirme yapılmalı. Kira, gıda gibi artışlar karşısında bordroluların alım gücü yükseltilmelidir. Türkiye’nin yıllardır özlemini kurduğu 2023 Hedefinde, devletin hizmet sunumunda asli özne olan kamu görevlilerimizin unutulmayacağına inanıyor; kamu görevlilerimize yapılacak ilave iyileştirmenin devletimize külfet değil, kuvvet oluşturacağının bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili Dağtekin: KOBİ’lerin ilimiz ekonomisine taptığı katkı takdirin üstündedir
AK Partili Dağtekin: KOBİ’lerin ilimiz ekonomisine taptığı katkı takdirin üstündedir
KOSGEB Başkanı Kurt, ASGEM’de incelemelerde bulundu
KOSGEB Başkanı Kurt, ASGEM’de incelemelerde bulundu
Adıyaman 'Ayakkabı Kent'le ayakkabı üretim merkezi olacak - Videolu Haber
Adıyaman 'Ayakkabı Kent'le ayakkabı üretim merkezi olacak - Videolu Haber
Adıyaman'da 1. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon etkinliği düzenlendi
Adıyaman'da 1. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon etkinliği düzenlendi
Başkan İşeri: Türkiye’nin badem diyarına vergi şoku
Başkan İşeri: Türkiye’nin badem diyarına vergi şoku
Adıyaman’da yöresel ürünlere yoğun ilgi
Adıyaman’da yöresel ürünlere yoğun ilgi
Torunoğlu’ndan seçim değerlendirmesi
Torunoğlu’ndan seçim değerlendirmesi
Adıyaman’da Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi
Adıyaman’da Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi
Kıdem Tazminatı Hesaplama
Kıdem Tazminatı Hesaplama
İKA ve GAP İdaresinin projelerinin protokolü imzalandı
İKA ve GAP İdaresinin projelerinin protokolü imzalandı
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu: Girişimcilik faaliyetlerine destek vereceğiz
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu: Girişimcilik faaliyetlerine destek vereceğiz
Başkan Çatan: Esnafa yeni yapılandırma şart
Başkan Çatan: Esnafa yeni yapılandırma şart
Adıyaman’dan Rusya ve Japonya’ya ‘Türk somonu’ ihracatı
Adıyaman’dan Rusya ve Japonya’ya ‘Türk somonu’ ihracatı
ÇEİS’e uluslararası üç büyük ödül
ÇEİS’e uluslararası üç büyük ödül
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ‘indirim’ yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ‘indirim’ yoğunluğu
Adıyaman Belediyesi'nde taban ücrete yüzde 46'lık zam
Adıyaman Belediyesi'nde taban ücrete yüzde 46'lık zam
Turanlı: Badem 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı
Turanlı: Badem 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı
ÇİMKO Çimento Narlı Ve Bartın fabrikaları ilk üçte yer aldı
ÇİMKO Çimento Narlı Ve Bartın fabrikaları ilk üçte yer aldı
Adıyaman'da 2022 yılı istihdam toplantısı yapıldı
Adıyaman'da 2022 yılı istihdam toplantısı yapıldı
Adıyaman'da bal fiyatları belirlendi
Adıyaman'da bal fiyatları belirlendi
Başkan İşeri: Kahta OSB yeni rant kapısı olmasın
Başkan İşeri: Kahta OSB yeni rant kapısı olmasın
Kaymakam Demir, karpuz ve kavun taralasında çiftçileri ziyaret etti
Kaymakam Demir, karpuz ve kavun taralasında çiftçileri ziyaret etti
Adıyaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Adıyaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
THY Haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı
THY Haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı
Vali Mahmut Çuhadar: 100 bin dekarda 30 bin ton badem üretiyoruz
Vali Mahmut Çuhadar: 100 bin dekarda 30 bin ton badem üretiyoruz
Devletin tohum desteğiyle araziler sarıya büründü
Devletin tohum desteğiyle araziler sarıya büründü
Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber
Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber
Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor
Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor
Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı
Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim