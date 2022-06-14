Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının web sayfasından yayınlanmış olan tabloyu işaret ederek tabloyu incelediklerini dile getiren Deniz, “bazı unvanlara emekli aylığı farkı sadece 118 TL artış olacak iken bir kısım unvanlara ise 1234 TL artış olacak. Bu durumda emekli memurların maaşlarının arasında bin TL’den fazla fark oluşacak ve adalet sarsılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

“Aynı şekilde emekli ikramiyesi farkı kimi emeklilere 4238 TL artış şeklinde yansırken iken bir kısmına da 44499 TL artış olarak yansımıştır. Bu durumda emekli olacak memurların ikramiyelerinin arasında 42 bin TL’den fazla fark oluşmuştur” ifadelerini kullanan Deniz, “bu sorunun çözülmesi için ya ek göstergeler değişmeli ya da memurların tazminat yansıtma oranları yükseltilmelidir. Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli aradaki farklar minimize edilmelidir” şeklinde konuştu.