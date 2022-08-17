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ÇEİS’e uluslararası üç büyük ödül

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), hayata geçirdiği fark yaratan projeleriyle uluslararası platformlardan üç ayrı ödülün sahibi oldu.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:32
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ÇEİS’e uluslararası üç büyük ödül

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, büyük emeklerle uzun zamandır hayata geçirilen örnek projelerinin yurtdışından da olumlu tepkiler almasından gurur duyduklarını belirterek, “Değişimin parçası olabilmek hepimizi mutlu ediyor” dedi.
ÇEİS, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği #BenimleGelecek adlı projesi ve “Gelişimin Kapılarını Birlikte Açıyoruz” sloganıyla sektöre hizmet eden ÇEİS Kampüs projesi ile Stevie Awards’dan iki, “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması ile International Business Awards’dan bir bronz ödüle layık görüldü.
ÇEİS, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ve pek çok sektöre ilham veren projeleriyle uluslararası ödüllerin sahibi oldu. Türkiye’de toplumsal cinsiyet kalıplarının incelendiği bir araştırmayla da desteklenen ve çimento sektörü çalışanlarına yönelik bir farkındalık projesi olan #BenimleGelecek ile The Stevie Awards for Great Employers ödül programında Achievement in Diversity and Inclusion (Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta Başarı) kategorisinde bir bronz ödül kazandı.
Hedef kitlesine dijital öğrenme çözümlerinin yanı sıra canlı eğitimler sunarak rakiplerinden ayrılan ÇEİS Kampüs projesi de Stevie Awards’un Achievement in Extended Enterprise Learning Programs (Yaygınlaştırılmış Eğitim Alanında Başarı) kategorisinde bronz ödüle değer görüldü. Proje, çimento sektöründeki çalışanların eğitimi ve gelişimi için ayrılan yüksek bütçenin canlı sanal sınıf eğitimlerinin yanı sıra asenkron eğitim sistemiyle desteklenmesi ile çalışanları motive etme ve ilham verme çabasıyla takdir edildi.
ÇEİS’in “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması ise The International Business Awards IBA’nın Organization of the Year-Non-Profit or Goverment Organizations kategorisinde (Yılın Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşu) bronz ödülle döndü. 
2023’te üçüncüsü gerçekleştirilecek Yapı Tasarım Yarışması, ÇEİS tarafından çimentonun yenilikçi, estetik ve çevreci kullanımlarını teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.
ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, hayata geçirilen projelerin uluslararası arenada ses getirmesinden büyük gurur duyduklarını dile getirerek, “Sadece çimento sektörüne değil, Türkiye’de iş dünyasına örnek olacağına inandığımız ve gerçek bir etki yarattığını izlediğimiz projelerimizle sesimizi uluslararası arenada da duyurabildiğimiz için gururluyuz” diye konuştu.
Konukoğlu, gelecek dönemde de toplumsal konuları ele aldıkları, fayda ve fark oluşturan işler yapmaya ve sektöre katma değer sağlayamaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Başta vizyonlarıyla bizi destekleyen yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, tüm üyelerimize ve ÇEİS’in profesyonel ekibine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. 

ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %95’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 36 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.

Kaynak: PHA
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