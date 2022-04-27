Besni'de 800 kişinin istihdam edileceği Besni Tekstil Kent’in temeli atıldı - Videolu Haber

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre’nin Besni’deki istihdam sorununu en aza indirgemek üzere yapmış olduğu çalışmalar neticesinde projesi tamamlanan Besni Tekstil Kent için çalışmalar başladı.

Besni – Gölbaşı yolu üzerinde yapımına başlanılan Tekstil Kent’in temeli Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımı ile atıldı.

"4 ay gibi kısa bir süreyle bitirip teslim edecekler"

6.800 m2 kapalı alanda 5 adet Tekstil Atölyesi’nin olacağı Tektil Kent’te 800 kişinin istihdam edileceğini belirten, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Bugün burada ilçemiz için 800 kişinin istihdamına vesile olacak olan iş yerlerinin temelini atıyoruz. Cenab-ı Allah’ın izniyle İnşallah müteahhit firmamızda projemizi 4 ay gibi kısa bir süreyle bitirip teslim edecekler. Nihai anlamda hedefimizde İnşallah ilçemizde yeni istihdam alanları oluşturarak memleketimize hizmet edebilmektir. Projenin içerisinde idari bölümler ile beraber halı sahamızda bulunmakta böylelikle Sarhan Mahallemizin İnşallah daha da gelişmesine vesile olacağını ümit ediyorum. Buradan emeği geçen herkese özellikle Bilim Sanayii Teknoloji Bakanlığımıza, Adıyaman Valimize, Besni Kaymakamlığımıza, İpek Yolu Kalkınma Ajansımıza ve Belediye Personelimize şükranlarımı sunuyorum emeklerinden gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

Daha sonra konuşan Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir ise “Yaklaşık 800 kişinin çalışacağı 5 tane tekstil atölyesi ortaya çıkacak İnşallah Temmuz, Ağustos ayı itibari ile işletmelerle gereken sözleşmeler imzalanarak tahsisleri yapılacak ve en kısa sürede inşallah bitip, tamamlanıp burada işe, aşa, ekmeğe dönüşmesini temenni ediyoruz.”şeklinde konuştu.

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