Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı

İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde başlayan Antep Fıstığı hasadına Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Bu yıl genel olarak verimin az olduğu yıl olmasına karşın ilçede 4 Bin 500 ton civarında bir rekolte beklenirken hasada katılan Vali Mahmut Çuhadar, çiftçilerle birlikte fıstık toplayarak, Besni’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Antep Fıstığı hasadında çiftçilere bol ve bereketli bir hasat geçirmeleri temennisinde bulundu.

"4 bin 500 ton civarında bir rekolte beklenilmektedir"

Adıyaman’da özellikle meyvecilik alanında çok ciddi gelişmeler yaşandığını hatırlatan Vali Çuhadar, “Besni ilçemizde yaklaşık 200 Bin dekarlık bir alanda Antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Köylerimizin geçim kaynağı olan ve büyük bir ekonomik getirisi olan Antepfıstığı bir sene 'var yılı' bir sene de yok yılını geçiriyor. Bu yıl yok yılını yaşıyoruz. Bu yıl genel olarak verimin az olduğu yıl olmasına rağmen 4 bin 500 ton civarında bir rekolte beklenilmektedir. İlçemizde her geçen gün fıstık üretimi artmaktadır. Son yıllarda Adıyaman’da özellikle meyvecilik alanında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Hayata geçirilen tarımsal projelerle birlikte ürün deseninde önemli değişikliklere gidilmiş Adıyaman çiftçisi ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere yönelmiş ve bunda da başarı sağladığını görüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat geçirmelerini diliyorum" dedi.