Başkan Ünal: Altında satış var alış yok

Altın satışlarında Adıyaman’ın diğer illere nazaran dipsiz sokak olduğunu söyleyen Başkan Ünal, “Kuyumcuların yaz sezonunda işleri oluyor. Pandemiden dolayı eski yıllara oranla düşüş var. Şuan 24 ayar altın 495 ve 500 lira civarınsa seyir ediyor.22 ayar ise 460 lira değerinde satışlarımız var. Ama gelende vatandaşlarımızda satışa yönelik ağırlık var. Alış yok işlerimiz durgun Adıyaman diğer illerimize nazaran dipsiz sokaktır. Adıyaman’ın giriş ve çıkış yoktur. Gölbaşı ilçemiz ama bizden daha önde neden derseniz yurtdışındaki vatandaşlar geliyorlar memleketlerine yazın orada yoğunluk oluyor ama Adıyaman şuan dipsiz sokak o yüzden esnafımız zor şartlarda para kazanıyor. Vatandaşlarımızda para olmadığından dolayı altın alma gücü yok” diye konuştu.