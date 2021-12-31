banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,876.52
ALTIN
781.11
DOLAR
13.37
STERLİN
18.14
EURO
15.19

Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, geçtiğimiz ay ihalesi gerçekleştirilen Besni OSB’de, trafo merkezi için çalışmaların başlayacağını duyurdu.

31 Aralık 2021 Cuma 11:00
2 Okunma
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı

Trafo merkezinde çalışmalar ocak ayında başlayacağını duyuran AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer,"Besni Organize Sanayi Bölgesi (OSB), artan enerji ihtiyacını daha sağlıklı ve ekonomik bir şekilde karşılamak için yapılacak olan trafo merkezinde çalışmalar Ocak ayının ilk diliminde başlayacak. Kurulacak trafo merkezinin 154 kV olacağını belirten Sümer, geçtiğimiz ay yapılan ihalenin ardından firmalarla sözleşme imzalanmış olup, herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde Ocak ayı içerisinde yer teslimi yapılacak. Yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanan Trafo Merkezimiz ile birlikte Besni Organize sanayi bölgemiz her geçen gün daha da büyüyecektir. Besni Organize sanayi bölgemizin en önemli sorunları arasında yer alan Trafo merkezi için Kaymakamlığımız tarafından Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı. Firmalarımızın üretimdeki süreklilikleri ve işleyişlerinin aksamaması aynı zamanda ucuz elektrik taleplerinin karşılanmasının önemine dikkat çeken Sümer,  “Besni Organize sanayi bölgemizin 6. Bölge teşvik kapsamına alınması ve yürütülen bu çalışmalar ile birlikte Besni OSB cazibe merkezi haline gelecektir."dedi.
"Trafo merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum"
Trafo Merkezinin ilçemize kazandırılması noktasında gayretlerini esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, Adıyaman Milletvekillerimize, İlçe Kaymakamı Nazlı Demir’e ve konuyu gündeme getirerek Trafo Merkezinin yapılmasına vesile olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyor, Trafo merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 31.12.2021 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
250 gram safranla 25 bin lira gelir
250 gram safranla 25 bin lira gelir
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Engellilere ve eski hükümlülere müjde
Engellilere ve eski hükümlülere müjde
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Başkan Ünal: Altında satış var alış yok
Başkan Ünal: Altında satış var alış yok
Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır
Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır
Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti
Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti
Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor
Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor
Bademde randıman taban fiyatı belirlendi
Bademde randıman taban fiyatı belirlendi
Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı
Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı
Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Geliştirme toplantısı yapıldı
Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Geliştirme toplantısı yapıldı
Adıyaman’da 'Emeğimin Farkına Var' projesi
Adıyaman’da 'Emeğimin Farkına Var' projesi
‘Badem diyarında’ doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
‘Badem diyarında’ doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
Ali Deniz: Enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz - Videolu Haber
Ali Deniz: Enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz - Videolu Haber
AESOB Başkanı Duranay: Sanal alışverişi bırakın esnafa destek olun - Videolu Haber
AESOB Başkanı Duranay: Sanal alışverişi bırakın esnafa destek olun - Videolu Haber
Başkan Deniz: Büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz
Başkan Deniz: Büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz
Adıyaman Belediyesi'nden yeni yapılandırmada fırsat çağrısı
Adıyaman Belediyesi'nden yeni yapılandırmada fırsat çağrısı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim