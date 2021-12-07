Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber

Daha önce Adıyaman’a değer katacak konularda hep en önde yer alan Başkan Kılınç, son olarak şehrin kalkınmasında önemli bir yer tutması beklenen 'Arı Zehri' projesine destek sundu.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitü Müdürlüğünce yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca da desteklenen 'Sağlık İçin Arı Zehri' projesinin tanıtım programına katılan Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, "İlimizin önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılık ve bal üretiminin yanında arı zehirinin üretimi, yaygınlaştırılması, pazarlanması ve sağlıkta kullanımı ile alakalı olarak TAGEM tarafından düzenlenen 'Sağlık İçin Arı Zehri' projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldık. Burada da gördük ki gerçekten çok önemli bir çalışmaya imza atılıyor. Bundan dolayı tüm üreticilerimize büyük saygı duyuyor ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü günümüzde üretim çok anlamlı bir hale gelmiş durumda. Böyle faydalı bir projeyi Adıyaman'da hayata geçirmek için kolları sıvayan yetkililerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra sırasıyla söz alan Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, TAGEM Bitki Sağlığı Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel ile Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve proje lideri Atilla Öztokman 'Sağlık İçin Arı Zehiri Projesi' hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

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